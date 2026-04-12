Aragua VC cayó por segunda vez ante Guacharas de Monagas

CIUDADMCY.- Aragua Voleibol Club volvió a plantar cara ante Guácharas de Monagas en un exigente compromiso que se extendió por cuatro sets (18-25, 9-25, 25-16, 16-25), donde el conjunto visitante tuvo que mantener su intensidad para imponerse 1-3 en el Gimnasio Mauricio Johnson, en la disputa de la Copa Vías de Aragua.

El sexteto titular conformado por la capitana Leydi Colina, Fabiola Suárez (líbero), “Duda” Veronez, Yllen Gutiérrez, Kamilly Vitória, Dora Barrios y Nelxalba Mejías asumió el reto con determinación, buscando la recuperación inmediata en casa.

El inicio del encuentro fue complicado para las aragüeñas, que cedieron el primer set 18-25 ante un rival que mostró su jerarquía. En el segundo parcial, Guácharas logró ampliar la ventaja (9-25), obligando a Aragua a replantear su juego.

La reacción no tardó en llegar. En el tercer set, el equipo local mostró carácter, orden y agresividad ofensiva para imponerse con autoridad 25-16, demostrando que podía competir de tú a tú y obligando nuevamente a las visitantes a exigirse en cada punto.

El cuarto set fue una nueva batalla. Aunque el marcador favoreció a Monagas (16-25), el trámite del juego evidenció la resistencia de Aragua, que nunca bajó los brazos y mantuvo la presión ante uno de los equipos protagonistas del torneo, que ha sabido imponerse incluso en duelos extendidos a cinco sets durante la temporada.

El resultado final (1-3) cierra una serie en la que Aragua Voleibol Club dejó claro que cada triunfo ante ellas debe trabajarse al máximo, compitiendo con intensidad frente a uno de los conjuntos más sólidos de la liga.

Aragua Voleibol Club continúa demostrando entrega, carácter y evolución en cada presentación, consolidándose como un rival que obliga a sus oponentes a dar su mejor versión en la cancha.

Ahora, el equipo aragüeño pasará la página y se enfocará en su próxima serie, pautada para los días 18 y 19 de abril en el Gimnasio Gastón Portillo de Caracas, donde visitará a Sport Caracas Voley en busca de seguir creciendo dentro del campeonato.

PRENSA ARAGUA VC

FOTO:CORTESIA