Chile anuncia reclamo a Argentina por estrecho de Magallanes

CIUDAD MCY.- La Cancillería de Chile anunció que enviará una nota de protesta a Argentina por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de ese país, Gustavo Javier Valverde, quien hizo referencia a la soberanía y la necesidad de mantener presencia en el área del Estrecho de Magallanes.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, respondió que la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes es “indiscutible” y está respaldada por los tratados suscritos entre ambos países. Además, pidió responsabilidad a las autoridades extranjeras al momento de realizar declaraciones sobre cuestiones territoriales.

La controversia generó críticas de parlamentarios chilenos, quienes reclamaron una respuesta diplomática. El ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, también cuestionó los dichos y remarcó que no existe ninguna discusión sobre la soberanía chilena del estrecho.

El conflicto territorial entre ambos países tiene como uno de sus principales antecedentes el Tratado de Límites de 1881, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 estableció un marco para resolver las diferencias surgidas durante la crisis bilateral de 1978.

La decisión de Santiago de presentar una nota de protesta vuelve a poner en el centro de la agenda bilateral la situación del extremo sur y la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes, una vía marítima clave para la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.

FUENTE : EFE

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