Colombia aprueba subsidio de arriendo para damnificados por el terremoto

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Colombia comenzará a entregar desde el 26 de agosto un apoyo económico temporal a las familias que perdieron sus viviendas por el sismo del 10 de agosto. El beneficio será financiado mediante el denominado Fondo Milagro; busca atender las necesidades habitacionales mientras avanza la reconstrucción.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde Quibdó (noroeste) un subsidio de arriendo de 875.452 pesos mensuales (287.21 dólares) para las familias damnificadas.

El mandatario informó que el primer giro comenzará a realizarse el 26 de agosto y será entregado directamente al representante de cada hogar. En total, cada uno recibirá hasta 2.626.356 pesos (861.63 dólares) durante los tres meses establecidos.

Durante su visita a la capital del Chocó, De La Espriella actualizó el balance de la emergencia y reportó 329 personas fallecidas, 4.592 heridas y 234 desaparecidas como consecuencia del terremoto.

El balance también incluye 31.519 viviendas destruidas y otras 178.236 afectadas. Además, las autoridades contabilizan 591 edificios colapsados, 3.726 centros educativos, 378 centros de salud y 435 vías con daños.

El presidente colombiano aseguró que la respuesta gubernamental estará enfocada no solo en atender la emergencia inmediata, sino también en iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas. Mencionó que las nuevas obras buscarán contar con mayores condiciones de seguridad y resistencia.

El apoyo para el pago de alquileres forma parte de las medidas adoptadas mientras las familias afectadas enfrentan la pérdida o inhabitabilidad de sus hogares. De acuerdo con el Gobierno, el subsidio permitirá cubrir temporalmente sus necesidades de alojamiento.

Los recursos para financiar este programa saldrán del denominado Fondo Milagro, mecanismo que el Gobierno colombiano se encuentra estructurando para concentrar recursos destinados a la atención de las diferentes emergencias provocadas por el movimiento telúrico.

Con el inicio de estos apoyos, el Gobierno anunció formalmente el comienzo de la fase de reconstrucción, aunque mantendrá las labores de asistencia humanitaria para las personas damnificadas. La estrategia contempla atender las necesidades inmediatas de las familias y avanzar paralelamente en la recuperación de viviendas e infraestructura afectada.