China presenta robots que pueden razonar, moverse y asistir a personas

CIUDAD MCY.- La empresa china Unitree Robotics presentó el UnifoLM-OminiA-0.3, un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) diseñado para robots humanoides que integra en un único sistema capacidades de razonamiento, diálogo, percepción multimodal y manipulación de objetos, reportó Rocking Robots. Según la compañía, el objetivo es que los robots puedan desenvolverse de forma autónoma en hogares, hospitales y otros entornos de asistencia.

De acuerdo con Unitree, el modelo combina visión por computadora, comprensión del lenguaje, reconocimiento de objetos, navegación y control de todo el cuerpo del robot. En lugar de utilizar distintos sistemas para cada función, reúne todas esas capacidades en una sola arquitectura, lo que le permite responder de manera más fluida a las tareas que se le asignan.

En el video difundido por la empresa, un robot humanoide recibe instrucciones verbales, interpreta el entorno y ejecuta distintas acciones de manera autónoma. Entre ellas, recoge un almohadón y lo coloca sobre un sofá, identifica colores, cuenta cajas de medicamentos, busca un envase específico en un estante y clasifica prendas de ropa en un cesto para lavar.

La demostración también muestra al robot colocando un plato dentro de un lavavajillas y ajustando una cama de hospital. Según Unitree, estas funciones están orientadas a aplicaciones de cuidado domiciliario, bienestar y asistencia sanitaria, donde los robots puedan colaborar con las personas en tareas cotidianas.

Uno de los aspectos que la empresa destaca es la capacidad del sistema para reaccionar mientras está ejecutando una acción. En una de las pruebas, el usuario le ordena al robot detenerse mientras ajusta la cama y la máquina interrumpe la tarea de inmediato, sin necesidad de completar la acción previamente iniciada.

Comprensión y planificación

Unitree sostiene que el principal avance de UnifoLM-OminiA-0.3 no reside en las tareas individuales, muchas de las cuales ya habían sido realizadas por otros robots humanoides, sino en la posibilidad de coordinar todo el proceso mediante un único modelo de inteligencia artificial que integra comprensión, planificación, navegación y movimiento.

La compañía enmarca este desarrollo dentro de la tendencia de la denominada ‘inteligencia artificial incorporada’ (embodied AI), que busca integrar modelos de lenguaje y visión directamente con el control físico de los robots para que puedan adaptarse a distintos entornos sin requerir programación específica para cada tarea.

El UnifoLM-OminiA-0.3 forma parte del programa de inteligencia robótica UnifoLM de Unitree. La empresa ya había presentado en 2025 el modelo UnifoLM-WMA-0, y a comienzos de 2026 el UnifoLM-VLA-0, además de publicar conjuntos de datos de teleoperación de cuerpo completo para entrenar robots humanoides en actividades cotidianas. Según la compañía, estos avances apuntan al desarrollo de robots de propósito general capaces de desempeñarse en escenarios reales, especialmente en hogares, hospitales y centros de atención.

FUENTE : LA IGUANA TV

FOTO : CORTESÍA