Juicio del presidente Nicolás Maduro iniciará el 1 de junio de 2027

CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro compareció el 22 de julio ante el juez Alvin Hellerstein, en una audiencia que apenas duró unos 15 minutos. El juez fijó como fecha de inicio para el juicio contra el mandatario venezolano el 1 de junio de 2027

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, iniciarán el juicio en Estados Unidos a partir del 1 de junio de 2027, anunció el miércoles un magistrado.

Maduro, vestido con el uniforme carcelario de color beige, fue conducido por agentes federales estadounidenses a una sala del tribunal de Manhattan para comparecer ante el juez federal de distrito Alvin Hellerstein.

Maduro y Flores fueron secuestrado por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas durante un ingreso nocturna ilegal el 3 de enero.

Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde fueron acusados de usar sus cargos para presuntamente «facilitar el tráfico de cocaína». Se han declarado inocentes .

FUENTES: MEDIOS INTERNACIONALES

FOTO: CORTESÍA