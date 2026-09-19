China presenta un plan quinquenal para impulsar su sector farmacéutico

CIUDAD MCY.-El país asiático busca consolidarse como una potencia mundial en biomedicina para 2030, con metas enfocadas en innovación, investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. El programa contempla elevar los ingresos de las principales farmacéuticas, ampliar la inversión I+D y fortalecer la presencia de productos en los mercados internacionales.

De sus principales metas, el plan establece que los fármacos innovadores representen más del 25% del total mundial al finalizar el período 2026-2030, además de impulsar tecnologías de alta gama y de vanguardia.

El documento fue publicado por 10 agencias gubernamentales, entre ellas, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, de acuerdo con CCTV News.

China presentó un nuevo plan quinquenal para el desarrollo de su industria farmacéutica, con el objetivo de fortalecer su posición mundial en investigación, desarrollo y aplicaciones biofarmacéuticas hacia 2030.

Asimismo, las autoridades fijaron como objetivo que los ingresos de las principales empresas farmacéuticas superen los 3,5 billones de yuanes (522.390 millones de dólares) para 2030. Asimismo, buscan que la inversión media anual en I+D de las farmacéuticas cotizadas supere el 10%.

El programa contempla un crecimiento medio anual superior al 20% para la industria farmacéutica innovadora, al menos cinco productos con ventas globales superiores a 1.000 millones de dólares y 50 empresas con ingresos anuales por encima de los 10.000 millones de yuanes (1,4 millones de dólares).

China también pretende desarrollar 20 parques industriales farmacéuticos con una producción anual de al menos 100.000 millones de yuanes (14 millones de dólares), mientras fortalece áreas como vacunas, medicamentos basados en anticuerpos, principios activos químicos, formulaciones de alta gama, medicina tradicional china y dispositivos.

Además, el plan plantea ampliar la cooperación internacional mediante investigación y desarrollo conjuntos, comercialización de productos, ensayos clínicos multicéntricos y registro de medicamentos en otros países. También busca mejorar la coordinación de las normas regulatorias chinas con los estándares internacionales. El sector ya registra un crecimiento importante: durante el primer semestre del año se aprobaron 38 medicamentos innovadores en China, de los cuales 31 fueron desarrollados en el país. A finales de 2025, Pekín contaba con 4.751 medicamentos innovadores en desarrollo, aproximadamente un tercio del total mundial, según Xinhua.

FUENTE : XINHUA