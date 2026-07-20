Christian Vásquez es el nuevo director asociado de la Orquestra de València

CIUDAD MCY.- El músico asumirá este rol en la agrupación española para la temporada 2026/27. Durante sus compromisos, que iniciarán en noviembre, el director venezolano liderará un repertorio con piezas de Ravel, Stravinski y Shostakóvich. Además, las presentaciones contarán con la participación de solistas nacionales como el contrabajista Edicson Ruiz y el trompetista Pacho Flores

“Muy feliz de compartir que he sido nombrado director asociado de la Orquestra de València para la temporada 2026/27”, escribió el director venezolano Christian Vásquez en su cuenta de Instagram.

Agradeció a la orquesta y al Palau de la Música de València por la confianza. “Espero con ilusión hacer música juntos”, indicó.

El programa de la institución española detalla que el músico venezolano dirigirá el 27 de noviembre Pavana para una infanta difunta, de Maurice Ravel; Concierto para dos pianos y orquesta H. 292, de Bohuslav Martinů; y La consagración de la primavera, de Ígor Stravinski.

El 12 de diciembre Christian Vásquez dirigirá a la agrupación con el Concierto para contrabajo y orquesta, de Efraín Oscher, y Shéhérazade, de Nikolái Rimski-Kórsakov. Ese día estará como solista el contrabajista venezolano Edicson Ruiz.

En abril de 2027, estará al frente de Concierto de otoño, para trompeta y orquesta, de Arturo Márquez; Crónicas latinoamericanas, de Daniel Freiberg; y Sinfonía n.º 10 en mi menor, op. 93, de Dmitri Shostakóvich. En esa ocasión participará el trompetista venezolano Pacho Flores.

Christian Vásquez nació en Caracas. Comenzó sus estudios musicales a los 9 años en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en San Sebastián de los Reyes. En 2006 inició sus estudios de dirección bajo la tutela de José Antonio Abreu.

actualmente Christian Vásquez es director musical y artístico de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, así como director asociado de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. La Orquestra de València fue creada en 1943 bajo la dirección de Joan Lamote de Grignon. Han sido directores titulares Hans von Benda, Napoleone Annovazzi, Heinz Unger, José Iturbi, Enrique García Asensio, Pedro Pirfano, Luis Antonio García Navarro, Lorenzo Martínez Palomo, Benito Lauret, Manuel Galduf, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Yaron Traub y Ramón Tebar. Actualmente su director titular y artístico es Alexander Liebreich. FUENTE : AGENCIA FOTO : CORTESÍA