Chuao honró más de 400 años de fe con el Corpus Christi

CIUDAD MCY.- La población costera de Chuao, en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua, celebró una vez más la tradicional festividad del Corpus Christi, una manifestación cultural y religiosa con más de cuatro siglos de historia que fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Las actividades comenzaron con los históricos tres repiques conocidos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, marcando el inicio de una de las expresiones de fe más emblemáticas de Venezuela. La tradición reúne a habitantes y visitantes en torno a la devoción al Santísimo Sacramento del Altar y a la ancestral danza de los Diablos Danzantes de Chuao.

El alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, envió a través de sus redes sociales un saludo al pueblo chuaense durante esta significativa celebración. «Saludo a mi amado pueblo de Chuao en sus festividades del Corpus Christi, con las tradicionales caídas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta expresión cultural demuestra cómo el bien siempre triunfa sobre el mal y representa una devoción ancestral que forma parte de la historia de nuestros pueblos de la costa», expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, por el apoyo brindado al fortalecimiento y preservación de las manifestaciones culturales del municipio.

Por su parte, Jesús Corniel, director de Cultura de Santiago Mariño, explicó que la caída de los Diablos Danzantes constituye el momento central de la festividad. Durante el ritual, los participantes recorren las calles del pueblo, visitan lugares emblemáticos como la Plaza Bolívar y la Cruz del Perdón, hasta llegar a la iglesia donde se rinden ante el Santísimo Sacramento, simbolizando la victoria de la fe sobre las fuerzas del mal.

Corniel añadió que esta ceremonia también refleja la estructura organizativa de la cofradía y el relevo generacional que garantiza la continuidad de la tradición. En las últimas caídas participan los más pequeños, conocidos como «diablitos», quienes comienzan a integrarse a esta manifestación cultural transmitida de generación en generación.

Las festividades se desarrollan gracias al trabajo articulado entre el gobierno nacional, regional y municipal. En este sentido, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán han respaldado las acciones orientadas a preservar las tradiciones populares y fortalecer la identidad cultural de los pueblos aragüeños.

La programación del Corpus Christi de Chuao contempla la danza de los Diablos Danzantes, la misa solemne, la procesión del Santísimo Sacramento del Altar, actividades comunitarias y la tradicional Octavita o despedida, prevista para el próximo domingo.

Con el colorido de las máscaras, el sonido de los tambores y el profundo sentido espiritual de la ceremonia, Chuao reafirma una vez más su compromiso con la preservación de una de las expresiones culturales más representativas de Venezuela, manteniendo viva una tradición que ha trascendido generaciones y continúa siendo símbolo de identidad, fe y patrimonio.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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