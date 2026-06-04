Comunicadores populares recibieron taller formativo

El programa que impulsa el Ejecutivo regional preparó al personal en herramientas digitales, diseño y edición para fortalecer su rol como facilitadores en las comunidades

CIUDAD MCY.- En la Gobernación del estado Aragua se llevó a cabo una jornada de capacitación técnica dirigida a los trabajadores del edificio, con el objetivo de brindar herramientas teóricas y prácticas en materia de comunicaciones que permitan al personal mejorar su desempeño institucional y social fuera de las oficinas.

‎La actividad fue diseñada y ejecutada mediante el trabajo conjunto de la Dirección General de Talento Humano, Secretaría de las Comunas y el Consejo Federal de Gobierno, en respuesta a las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez.

‎Narkys Hernández, directora de talento humano del Ejecutivo regional, explicó que este tipo de actividades toma fundamento en los planes de formación para optimizar a la fuerza laboral. «Esto forma parte del programa El Trabajador como Facilitador Comunal (…) venimos a sensibilizar para salir de las oficinas al territorio de manera eficiente».

‎El taller busca ampliar y transformar la visión del servidor público tradicional. este sería el cuarto módulo de seis que tienen previstos. «Con estos conocimientos vamos a fungir como facilitadores en nuestras comunidades».

‎Parte de los temas a desarrollar en estos dos días de jornada fueron: marketing digital, fotografía, diseño en la plataforma Canva, manejo de cámaras para video, así como técnicas modernas para la edición de imágenes y elaboración de folletos digitales.

‎Con la culminación de esta fase, el Gobierno de Aragua ratificó su compromiso de continuar impulsando la profesionalización del talento humano para ofrecer respuestas eficientes en el territorio comunal.

THAIMARA ORTIZ

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