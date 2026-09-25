CIGED Venezuela 2026 reunirá en tres ciudades experiencias sobre gestión pública

La cumbre iniciará en Valencia, continuará en Maracay y culminará en Caracas, con una programación que reunirá talleres, clases magistrales y ponencias entre el 12 y el 17 de octubre

CIUDAD MCY.- La primera edición de la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital, CIGED Venezuela 2026, reunirá del 12 al 17 de octubre a especialistas, representantes de municipios, sector privado y académicos para intercambiar experiencias sobre gestión pública, tecnología y economía digital.

El encuentro tendrá como sedes Valencia, Maracay y Caracas, y contará con una agenda que incorpora talleres, clases magistrales y ponencias sobre áreas como ciberseguridad, Big Data, logística digital y gobiernos inteligentes.

El ingeniero Rey Ramoní Rodríguez, director de Negocios de Fedeindustria Aragua y presidente de Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) Aragua, explicó que la iniciativa incorporará por primera vez en Venezuela una dinámica de intercambio entre municipios de distintos países de Iberoamérica, con participación de representantes de España, México, Colombia y Uruguay.

“Es primera vez que lo hacemos. De hecho, en Venezuela es primera vez que se hace lo que estamos buscando”, señaló Rodríguez, al referirse al componente de networking que plantea la cumbre para compartir experiencias y conocimientos entre distintas realidades municipales.

INTERCAMBIO ENTRE MUNICIPIOS

La programación se desarrollará bajo el lema “Gerencia pública, GovTech y economía digital para la gobernanza del futuro”. De acuerdo con Rodríguez, la participación de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) permitirá establecer vínculos entre representantes municipales y facilitar el intercambio de experiencias sobre los retos que enfrenta la gestión pública.

A esta dinámica se sumará la participación de instituciones académicas y empresariales, entre ellas la Universidad de Carabobo, la Universidad Nueva Esparta y Cavecom-e.

El representante gremial señaló que el sector privado aportará especialistas en áreas tecnológicas que pueden resultar de interés para las administraciones públicas, especialmente ante la incorporación de nuevas herramientas digitales.

“Nosotros tenemos en nuestro staff de empresas en Cavecom expertos en ciberseguridad, expertos en Big Data, por ejemplo, que es importante para los municipios”, indicó.

La cumbre es organizada por el Grupo Benflor, con el auspicio de la UIM y ALEPH (Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo), además de la participación de instituciones académicas y gremiales mencionadas.

HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR

Los contenidos de la CIGED Venezuela 2026 abarcarán inteligencia artificial, gobiernos inteligentes, comercio electrónico, finanzas digitales, ciberseguridad, Big Data y logística, mediante diferentes formatos de formación e intercambio.

Rodríguez precisó que la programación combinará talleres, clases magistrales y ponencias, con la intención de acercar conocimientos especializados a los participantes y mostrar posibilidades de aplicación dentro de los procesos de gestión.

“Vamos a tener talleres, vamos a tener clases magistrales, vamos a tener ponencias. Insisto, todo esto buscando educar y dar herramientas”, afirmó.

La participación de especialistas también incluirá áreas relacionadas con el uso de medios digitales aplicados a la logística, ampliando el alcance de una agenda que busca abordar la transformación tecnológica desde diferentes sectores.

ARTICULACIÓN PÚBLICO – PRIVADA

El sector empresarial tendrá un espacio dentro de la propuesta, a través de la participación de especialistas y representantes de organizaciones vinculadas con la economía digital.

Para Rodríguez, esta articulación permitirá acercar conocimientos del sector privado a las necesidades de la gerencia pública y generar alternativas relacionadas con el uso de la tecnología.

En este sentido, destacó que uno de los propósitos de la cumbre es aportar herramientas a quienes tienen responsabilidades dentro de la gestión pública y, al mismo tiempo, generar condiciones para el desarrollo de la economía digital.

“La cumbre lo que busca justamente es darle herramientas a lo que es la gestión pública, a la gerencia pública y, dinamizar con esto la economía digital”, sostuvo.

MARACAY PROTAGONISTA

La capital aragüeña será una de las tres sedes de esta primera edición y recibirá las actividades correspondientes a los días 14 y 15 de octubre.

La CIGED Venezuela 2026 prevé congregar a mil 200 líderes y gerentes vinculados con la gerencia pública, el desarrollo territorial y la economía digital. Su programación también contempla espacios para la generación de alianzas estratégicas y cooperación.

Finalmente, Rodríguez señaló que la iniciativa aspira a proyectarse posteriormente hacia otras ciudades de Iberoamérica, con la posibilidad de que Venezuela vuelva a albergar una futura edición.

“Estamos buscando que luego la próxima cumbre sea en otra ciudad de Iberoamérica y sí, en algún momento toca otra vez repetir aquí en Venezuela”, comentó.

REINYMAR TOVAR

FOTOS | KAREN RODRÍGUEZ