MPPS y organismos internacionales actualizan protocolos de atención obstétrica y neonatal

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), en alianza estratégica con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), instaló la primera mesa técnica dedicada a la actualización y validación de los Protocolos Obstétricos y Neonatales.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio Arnoldo Gabaldón del ente ministerial, con la participación del viceministro de Redes de Salud Colectiva, Gregorio Sánchez, junto a representantes de diversas áreas sanitarias, especialistas clínicos y miembros de sociedades científicas, así como a delegados de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esta articulación institucional tiene como objetivo adecuar las normativas médicas a los estándares internacionales para fortalecer la asistencia integral a las madres y recién nacidos en todo el territorio nacional.

FUENTE: AVN

FOTOS: CORTESÍA REFERENCIAL