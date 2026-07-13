Cinemateca Nacional activa traslado del archivo fílmico tras afectaciones estructurales

CIUDAD MCY.- A través de un comunicado, la Cinemateca Nacional, ente adscrito al ministerio para la Cultura, informó este sábado que, tras los eventos sísmicos del pasado 24 de junio, su equipo técnico y de preservación determinó que las colecciones patrimoniales almacenadas en sus instalaciones en el edificio sede de la Biblioteca Nacional, ubicado en el Foro Libertador de Caracas, no sufrieron daños.

“No obstante, ante los compromisos detectados en la infraestructura de la edificación, la Cinemateca Nacional se encuentra actualmente coordinando con otras instituciones del Estado el traslado preventivo y resguardo temporal de los materiales de mayor vulnerabilidad”.

Indican que, en una primera fase, se hará un traslado preventivo de materiales “que actualmente se encuentran en la cava de preservación de matrices fílmicas”, ubicado en la Biblioteca Nacional, “así como en el acervo de carteles y fotografías”. Allí hay aproximadamente 6.000 latas de película (negativos de sonido e imagen, y copias únicas) en formatos de 16mm y 35mm en soporte de acetato, bajo condiciones controladas.

“Este proceso se ejecutará bajo estrictos protocolos internacionales para asegurar la integridad del personal y la manipulación correcta de los bienes. Cada etapa será documentada por nuestros especialistas e informada con transparencia, bajo el compromiso absoluto de proteger el patrimonio cinematográfico nacional”.

En el comunicado, también informan que la programación académica y fílmica de la Cinemateca Nacional se reanudará el 15 de julio en la red de salas activas del país, con excepción de la Sala Cinemateca Macuto, en el estado La Guaira. “Aunque dicha sala no sufrió daños estructurales, sus instalaciones y su personal están incorporados formalmente a las labores de apoyo y atención en los campamentos temporales habilitados en la entidad”, señala el comunicado.

También señalan que el Centro de Investigación y Documentación, ubicado en el Centro Simón Bolívar, en Caracas, permanecerá cerrado mientras las autoridades realizan las inspecciones técnicas que certifiquen el uso seguro de la instalación.

FUENTE : ALBA CIUDAD

FOTO : CORTESÍA