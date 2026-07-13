Sector cultural celebró una misa por Venezuela

La liturgia se realizó en memoria de los fallecidos y por la recuperación de los afectados

CIUDAD MCY.- El gremio cultural del estado Aragua elevó un mensaje de fe y confort espiritual, con la celebración de una misa por Venezuela, misma en la que, oraron por el eterno descanso de quienes trascendieron el plano físico, tras los terremotos del 24 de junio.

Los integrantes de distintos movimientos, instituciones y agrupaciones también clamaron por la recuperación de los afectados, rogando al todopoderoso sanidad, estabilidad y fortaleza.

Al encuentro asistieron Belén Arteaga, secretaria general de Gobierno, Nicolás González, secretario de Cultura; Sendy Romero, presidente del Teatro de la Ópera de Maracay; Daniel Centeno, presidente del Teatro Ateneo de Maracay, entre otras personalidades, como parte del acompañamiento del Ejecutivo regional.

Durante la eucaristía, celebrada como un espacio de reflexión y acompañamiento, los presentes reiteraron su solidaridad con las familias afectadas por la emergencia sísmica, al tiempo que destacaron la importancia de mantener la unión y la esperanza en el proceso de recuperación que atraviesa el país.

En este sentido, la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, transmitió el saludo de la gobernadora Joana Sánchez al gremio cultural y agradeció la iniciativa promovida por la secretaría de Cultura.

Arteaga señaló que, aunque el evento sísmico ocurrió en cuestión de segundos, la reconstrucción representa un proceso que demanda el compromiso colectivo y la solidaridad de toda la sociedad. Indicó además que el dolor generado por la pérdida de vidas humanas trasciende a las comunidades directamente afectadas, por lo que llamó a fortalecer los lazos de hermandad y acompañamiento entre los venezolanos.

ARTE COMO HERRAMIENTA DE ENCUENTRO

Durante su intervención, la funcionaria anunció que desde el Gobierno regional se impulsa una ruta de trabajo junto al sector cultural para llevar expresiones artísticas y actividades comunitarias a distintas comunidades de Aragua, con el propósito de generar espacios de acompañamiento y esperanza para las familias que aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Explicó que disciplinas como la música, la danza, la poesía y el teatro pueden contribuir al proceso de recuperación emocional de las comunidades, al ofrecer escenarios de reflexión, unión y fortalecimiento del tejido social.

Finalmente, Arteaga invitó a convertir esta experiencia en una oportunidad para reflexionar sobre la convivencia, la solidaridad y la relación del ser humano con la naturaleza, al tiempo que exhortó a mantener la fe y el acompañamiento hacia quienes hoy atraviesan momentos de duelo y dificultad.

De esta manera, más que una ceremonia religiosa, el encuentro se convirtió en un espacio para compartir el duelo, renovar la esperanza y reafirmar el compromiso del gremio cultural de acompañar a las comunidades a través del arte, la fe y la solidaridad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA