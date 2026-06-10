Ciudadanos pueden hacer aportes a la reestructuración y reingeniería del Gobierno vía web

CIUDAD MCY.- Se trata del sitio www.reingenieria.gob.ve, el cual tiene un espacio para una encuesta online y otro en el que se puede adjuntar documentos con aportes e ideas.

Esta Comisión, creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el pasado 26 de mayo, trabajará en base a tres principios rectores, de acuerdo con el referido portal: La eficiencia, referida a la optimización de recursos y agilización de procesos institucionales; la transparencia, fundamentada en la visibilidad total del ejercicio público y la rendición de cuentas; y la democracia protagónica como garantía de legitimidad y participación activa.

Además de los ciudadanos, la Comisión Presidencial lleva adelente un ciclo de consultas que involucra a instituciones, especialistas y sectores sociales.

Recientemente, el responsable de esta iniciativa, Héctor Rodríguez, la definió como “un esfuerzo por seguir avanzando en acercar la estructura burocrática del Gobierno nacional a lo que soñamos y deseamos” que sea, esto es, “hacerla más democrática”, que “toda la ciudadanía se sienta parte, se sienta respetada y donde sean respondidas eficientemente sus necesidades”.

Asimismo, enfatizó en que todo este proceso se hará respetando el Estado social de bienestar, derecho y justicia que caracteriza al Gobierno nacional, por lo que esta reestructuración se hará pensando en fortalecer y aumentar las “capacidades de atención al pueblo en sus servicios primarios y básicos”.

FUENTE : PRENSA VICEPRESIDENCIA SOCIAL

FOTO : CORTESÍA