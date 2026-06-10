Ministro Cabello: Logramos reducir más del 40% de la población en los centros de detención

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial para de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que desde el pasado 1°de junio desde que inició la Gran Consulta Nacional para la Reforma de Justicia Penal, se ha logrado una reducción superior al 40% en la población de los centros de detención preventiva del territorio nacional.

Así lo aseguró durante el acto celebrado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, donde explicó que esta reducción ha permitido identificar irregularidades administrativas y procesales de larga data.

“Se hizo un trabajo de llegar a todos los centros penitenciarios pero es un molino porque sacamos 20 y entran 30. No hay forma de parar esto a menos que se haga de esta manera. Tiene que haber un gran equipo para ir a los sitios. Nosotros logramos en esa primera fase reducir más del 40% la población que estaba en los centros preventivos”, afirmó Cabello.

En ese contexto, refirió que durante la primera fase del despliegue constataron que aproximadamente el 70% de los privados y privadas de libertad acuden a la Defensa Pública para resolver sus casos.

“Cuando revisamos 70% de los detenidos en este momento están siendo defendidos por la Defensa Pública. Eso habla mucho de quién está detenido. La persona que está detenida ni siquiera tienen cómo pagar un abogado y acuden a la Defensa Pública que deberían ser más bien la excepción ¿Hacia quién está apuntando la justicia? Es una revisión profunda, completa. Esto lo asumimos sin complejos”, aseveró.

El también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, señaló que gracias al trabajo que se ha venido haciendo, no hay pranes en ninguna cárcel de Venezuela.

Durante el acto, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, destacó que este proceso debe ser una “autorrevisión y de corregir lo que tengamos que corregir”.

Por su parte, el fiscal general de la República, Larry Devoe, resaltó que uno de los objetivos prioritarios es el combate frontal al retardo procesal. Explicó que, según datos sociodemográficos recientes, el 75% de los condenados admitió los hechos.

La actividad también contó con la participación la defensora del Pueblo, Eglée González; diputados y diputadas a la Asamblea Nacional; representantes de organismos de seguridad ciudadana, entre otros.

FUENTE: AVN

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