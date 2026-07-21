Cleba acompañará revisión de infraestructuras escolares en Girardot

Durante la sesión los legisladores resaltaron lo importante de realizar las inspecciones para así garantizar seguridad al estudiantado y dar inicio al nuevo año escolar

CIUDAD MCY.- Los legisladores del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) debatieron durante la sesión ordinaria de este martes acerca de la supervisión y el acompañamiento que harán los integrantes de este cuerpo colegiado en la revisión de la infraestructura escolar rumbo al inicio del año escolar 2026 – 2027.

En el desarrollo de la sesión, el presidente de la Comisión de Educación Cultura y Deporte del Cleba, Leonardo Alvarado, señaló lo importante que es informar acerca de este despliegue que se está planificando en conjunto con el Colegio de Ingenieros, Protección Civil, ingeniería municipal y Bomberos.

De igual manera, se hizo mención que, tanto el Gobierno Bolivariano del estado Aragua, como consejo legislativo, se encuentran trabajando en conjunto con el Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa, Zona Educativa y Secretaría de Educación en la supervisión de las diferentes infraestructuras escolares en la entidad Aragüeña.

A propósito de esto, Alvarado mencionó que se estará realizando un despliegue que comenzará en la parroquia Las Delicias con la finalidad de identificar las condiciones en las que se encuentren las infraestructuras para poder garantizarle tranquilidad al estudiantado para poder dar inicio al año escolar 2026 – 2027.

En el mismo orden de ideas, Alvarado comentó que se ha trabajado en este tema desde el primer día que ocurrió el sismo, contando con un abordaje táctico en el que ya se han conseguido avances, permitiendo revisar todas las estructuras contando con un equipo ampliado en el que se cuenta con el respaldo de los organismos de seguridad y la Alcaldía de Girardot.

“Iniciamos el abordaje desde el primer día del sismo con una inspección táctica que ya suma más de 780 escuelas evaluadas. Ahora avanzaremos hacia una segunda fase de rectificación y reevaluación de todas las infraestructuras, debido a que los movimientos sísmicos han continuado” explicó Alvarado.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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