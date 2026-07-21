Insajuv reabre sus instalaciones y crea nuevos espacios

El Instituto Aragüeño de la Juventud reiteró la invitación a toda la comunidad a sumarse a sus programas y hacer suyos estos espacios

CIUDAD MCY.- Tras la recuperación de la infraestructura que resultó afectada por los eventos sísmicos del pasado 24 de junio, el Instituto Aragüeño de la Juventud inició un Plan de Modernización Digital en su sede con nuevos espacios creativos y el despliegue del «Voluntariado por la Vida».

En un ameno encuentro con los medios de comunicación, Yonathan Hernández, secretario de Juventud y Deporte, y director del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), anunció la rehabilitación total de la sede de la institución tras los daños ocasionados por los recientes sismos.

La autoridad recordó que Insajuv mantiene una vibrante agenda de formación que incluye más de 27 cursos y talleres orientados tanto a jóvenes como a adultos, al tiempo que declaró que en sus instalaciones hacen vida activa más de ocho academias de danza (urbanas y tradicionales), clases de kárate, y la histórica banda del estado que aglutina a más de 60 integrantes.

LO NUEVO

Adaptándose a las nuevas tendencias y demandas de la juventud, el titular de la cartera juvenil anunció el inicio de importantes proyectos para lo que queda de año, entre las que destacan, la Zona Gamer y Otaku, que comprende un espacio interactivo diseñado para el entretenimiento y la cultura digital; el Salón de Creación de Contenido, que impulsará las habilidades de comunicación y producción audiovisual de los talentos locales; la reapertura del gimnasio para promover la actividad física y el deporte y las “Noches de Terraza”, la cual comprenderá una programación cultural y recreativa nocturna durante los fines de semana.

Asimismo, Hernández expresó su agradecimiento a la presidenta Delcy Rodríguez y a la gobernadora Joana Sánchez por estos nuevos espacios de apertura para los jóvenes. “Gracias a su apoyo la institución no solo ha logrado recuperar al 100% sus espacios emblemáticos, sino que se transforma en un centro tecnológico, cultural y de respuesta comunitaria para el desarrollo integral de los jóvenes de la región”, señaló.

ÁREAS OPERATIVAS

Durante un recorrido por las instalaciones de Insajuv, Hernández detalló que el proceso de restauración devolvió la operatividad a tres áreas fundamentales de la referida sede, entre ellas, el salón de danza, el salón de arte y la icónica terraza. “Estos rincones renacen con una estética renovada que busca conectar de forma directa con la identidad y el orgullo de la juventud aragüeña”, comentó.

Indicó el joven aragüeño, que a la par de las mejoras físicas, el Insajuv avanza hacia la transformación tecnológica gracias a la adecuación de la recepción y se implementó un sistema de registro digital para simplificar el proceso de captación e inscripción de participantes.

Al mismo tiempo, detalló que cuenta con un equipo de trabajo conformado por 65 servidores públicos, así como también aseguró que el Insajuv lidera la participación juvenil dentro del plan regional «Voluntariado por la Vida».

REINA BETANOURT |CIUDAD MCY

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