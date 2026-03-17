Cleba admitió proyecto de Ley para la creación del Instituto Autónomo de Protección Civil

El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) aprobó recursos destinados al sector salud, infraestructura y vivienda, a su vez admitieron el proyecto para la creación del Instituto Autónomo de Protección Civil.

CIUDAD MCY.- En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua (Cleba), dirigida por la presidenta, Katiana Hernández, los legisladores aragüeños admitieron el Proyecto de Ley para la creación del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres.

Jesús Franco, Director Regional de Protección Civil Aragua, se mostró complacido por la admisión del proyecto, ya que este paso jurídico representa un «crecimiento orgánico» necesario para salvaguardar vidas con mayor inmediatez.

EL FACTOR HENRI PITTIER

Por otro lado, los legisladores extendieron una felicitación unánime a los más de 150 hombres y mujeres, representado por bomberos, funcionarios de Protección Civil, voluntarios y personal del Crama, quienes tras varios días de ardua labor combatieron los recientes incendios en el Parque Nacional Henri Pittier mediante la «Operación Llovizna».

El tono de la jornada pasó de lo administrativo a lo reflexivo cuando se hizo un llamado a la conciencia ciudadana. La coexistencia con el ambiente no es negociable, y las autoridades fueron enfáticas: se mantendrá la alerta ante personas inescrupulosas que atentan contra el pulmón vegetal de la región.

PILARES DEL DEBATE

En otro orden de ideas, los legisladores del estado Aragua aprobaron recursos con el fin de que sean destinados al sector salud. Hernández detalló que los fondos permitirán la activación de salas quirúrgicas y la culminación de obras en el Hospital General Regional Dr. José María Carabaño Tosta (Seguro Social), ubicado en la parroquia Joaquín Crespo.

«Estamos empeñados en hacer el trabajo que nos corresponde; para eso nos eligió el pueblo aragüeño», sentenció Hernández, reafirmando el compromiso con la gestión de la gobernadora Karina Carpio (mencionada contextualmente como líder del plan regional).

Otro importante anuncio fue la aprobación de un crédito adicional por el orden de los 288 009.674,45 bolívares, que será invertido en cemento, bloques y techos para la adecuación de seis salas de gobierno popular en los municipios Linares Alcántara, Zamora, San Sebastián y José Félix Ribas.

Asimismo, la gestión hídrica recibió un impulso vital, ya que gracias al Fondo de Compensación Interterritorial, se concretó la adquisición de 8.500 metros de mangueras de PVC. Este material permitirá la construcción del sistema de red de distribución de agua potable en el sector Fundocoropo, una obra que promete llevar el agua potable a los hogares del populoso sector.

REINA BETANCOURT

FOTOS: PRENSA CLEBA