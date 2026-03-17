Nueva jornada de Tribunales Móviles llegó a FLA

CIUDAD MCY.- Con la participación de un equipo multidisciplinario de abogados, psicólogos y personal de la Inspectoría General de Tribunales (IGT) se realizó una nueva jornada de Tribunales Móviles en el municipio Francisco Linares Alcántara específicamente en la cancha de la comunidad Camburito, perteneciente a la Comuna Tierra de Mujeres y Hombre Libres.

Algunos de los servicios ofrecidos fueron asesoría jurídica en materia civil y penal, trámites de protección para niños, niñas y adolescentes, y atención directa por parte de la Defensa Pública.

Este tipo de jornadas se efectúan para acercar el Poder Judicial a las comunidades del país, garantizando así que los ciudadanos de las comunidades más vulnerables puedan gozar de sus derechos como lo son el resolver asuntos civiles, penales y de protección (divorcios, actas, manutención) en el lugar de residencia, eliminando barreras burocráticas y geográficas

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA