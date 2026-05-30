Cleba homenajeó a los adultos mayores en su día con sesión especial

El Parlamento regional unió esfuerzos con autoridades nacionales y locales para reivindicar el rol de los abuelos, al resaltar la importancia del compromiso familiar y la cooperación comunitaria para su protección

CIUDAD MCY.- El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (CLEBA) llevó a cabo una jornada especial en el marco de celebración por el Día del Adulto y Adulta Mayor.

Durante el acto se realizaron actividades especiales para los invitados, desde entregas de rosas para las abuelas y un acompañamiento musical por parte de una orquesta de mariachis quienes se encargaron de elevar las emociones de los abuelos y abuelas.

El diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, estuvo presente junto a la secretaria de la 4ta Transformación, Gibsy Colmenares.

De igual manera, representantes de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria asistieron a esta actividad en la que algunos integrantes se les hizo entrega de un reconocimiento por su labor y dedicación en la misión.

A su vez, la presidenta del Instituto del Adulto Mayor del municipio Francisco Linares Alcántara, María Elena Pulido, se mostró muy contenta con esta jornada resaltando su orgullo por la labor realizada.

“El trabajo es ver que nuestros abuelos sean tomados en cuenta, que sean beneficiados”, expresó Pulido quien además compartió que inició su trayectoria desde los 20 años.

De igual manera, representantes de instituciones dedicadas al adulto mayor señalaron qué, aunque en buena medida la población este conformada por abuelos y que parte de los jóvenes han migrado, ellos han apelado a la resiliencia para salir airosos, gracias a la protección que han tenido.

Finalmente, la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, hizo un llamado a toda la población al subrayar que la importancia de cooperar con los adultos mayores es también responsabilidad que tienen sus familias al promover la protección de los abuelos y sus derechos de quienes han dado la vida a los largo de sus años de existencia.

“Necesitamos que todas las personas que nos ven, que nos escuchan, siempre tengan la cooperación con nuestros adultos mayores”, expresó la legisladora Hernández.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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