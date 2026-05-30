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Hogares Saludables” benefició a 1. 385 adultos mayores en despliegue simultaneo en municipios de Aragua

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PorRafael Velásquez

May 30, 2026

Esta iniciativa se realizó en todo el país como parte de las directrices emanadas desde el Ejecutivo Nacional

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo interinstitucional articulado con el poder comunal este 28 de mayo, se desarrollaron de forma simultánea en el estado Aragua, 15 jornadas de salud “Hogares Saludables” que beneficiaron a 1385 abuelos y abuelas de la Patria, albergados en diferentes instituciones geriátricas con el objetivo de brindarles bienestar y llevarles además un buen momento de compañía y amor.

La autoridad única de Salud en Aragua, Yosmary Lombano indicó que esta iniciativa se realiza a nivel nacional como parte de las directrices emanadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado y que en Aragua, se desarrollan gracias a las acciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

Las jornadas tuvieron lugar en nueve municipios del estado, para ofrecer en total 11 mil 775 beneficios de salud a través de mil 649 consultas de geriatría, medicina general, psicología, dermatología, optometría, ginecología y obstetricia, odontología y discapacidad. Fueron inmunizados 90 adultos mayores y se entregaron 5250 medicamentos.
*“Hogares Saludables” benefició a 1385 adultos mayores en despliegue simultaneo en municipios de Aragua*

En un esfuerzo interinstitucional articulado junto al poder comunal este 28 de mayo, se desarrollaron de forma simultánea en el estado Aragua, 15 jornadas de salud “Hogares Saludables” que beneficiaron a 1385 abuelos y abuelas de la Patria, albergados en diferentes instituciones geriátricas con el objetivo de brindarles bienestar y llevarles además un buen momento de compañía y amor.

La autoridad única de salud en Aragua, Yosmary Lombano indicó que esta iniciativa se realiza a nivel nacional como parte de las directrices emanadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través del ministro del poder popular para salud, Carlos Alvarado y que en Aragua se desarrollan gracias a la vocera de la aragüeñidad, Joana Sánchez.

Las jornadas tuvieron lugar en nueve municipios del estado, para ofrecer en total 11775 beneficios de salud a través de 1649 consultas de geriatría, medicina general, psicología, dermatología, optometría, ginecología y obstetricia, odontología y discapacidad. Recibieron vacunación 90 adultos mayores y se entregaron 5 mil 250 medicamentos.

Los hogares visitados por municipio fueron: en Girardot: Geriátrico SAGER, Casa de los Abuelos “Fundación San Carlos” y Casa de Abuelos “Madre María de San José”; en Linares Alcántara, el Instituto del Adulto Mayor; en Mariño: Geriátrico INASS “Cristina Reverón”, Casa de Abuelos “Vencedores de Paya” y Casa de Abuelos “Mi Viejo”; en Sucre: Geriátrico INASS “Haydeé Machín”; en Las Tejerías: Instituto del Adulto Mayor en Amor Mayor; en Ribas: Casa de los Abuelos “San Joaquín” y Aldea de Adultos Mayores Zuata; en Lamas: Casa de los Abuelos; en Zamora: Asilo Santo Domingo; y en el municipio San Casimiro: Casa de Abuelos “Felicia Martínez”.

Este 29 de mayo se celebró el Día Nacional del Adulto Mayor, en reconocimiento y gratitud por esa sabiduría y experiencia sembrada en las nuevas generaciones.

Es una población vulnerable y por eso es prioridad del Gobierno Nacional que a través de las políticas públicas de salud garantiza una mejor calidad de vida y protección social.

PRENSA CORPOSALUD

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Por Rafael Velásquez