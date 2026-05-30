Revenga brilló en Voleibol y Béisbol 5 en Juegos Estudiantiles 2026 del Eje Este

En cuatro intensas jornadas participaron más mil estudiantes provenientes de instituciones educativas de Las Tejerías, José Félix Ribas, Tovar, Bolívar y José Rafael Revenga

CIUDAD MCY.- Esta semana se llevó a cabo la Fase Estadal por Ejes de los Juegos Deportivos Estudiantiles, correspondiente al Eje Este, donde la delegación del municipio Revenga alcanzó la gloria al titularse campeona en las disciplinas de Voleibol femenino, Voleibol masculino y Béisbol 5 (Baseball Five), demostrando el alto nivel de sus atletas en una competencia que reunió el talento juvenil del eje.

Esta importante cita deportiva se desarrolló de manera itinerante a lo largo de cuatro intensas jornadas, logrando movilizar a más de 1.000 estudiantes provenientes de diversas instituciones educativas de los municipios Las Tejerías, José Félix Ribas, Tovar, Bolívar y José Rafael Revenga.

Las actividades iniciaron formalmente el pasado lunes con la inauguración en Las Tejerías, lugar que albergó los primeros encuentros de voleibol y fútbol sala en ambas ramas.

Posteriormente, el martes 26, el municipio Revenga asumió el protagonismo al recibir las competencias de baloncesto en sus modalidades 5×5 y 3×3, kickingball y béisbol 5, preparando el terreno para las emocionantes jornadas de definición.

Las grandes finales comenzaron a disputarse el miércoles 27 en el municipio Ribas, donde el tablero de campeones empezó a definirse con la coronación de la representación local de Ribas en el baloncesto 3×3 masculino y femenino, mientras que el municipio Bolívar se alzó con los máximos honores en el baloncesto 5×5.

Por su parte, el municipio Santos Michelena impuso su ritmo en el fútbol sala, quedándose con los campeonatos tanto en la categoría femenina como en la masculina.

Finalmente, durante los compromisos de cierre celebrados este jueves 28, el municipio Revenga terminó de sellar su hegemonía en la red y el diamante de juego al coronarse campeones invictos en béisbol 5 y voleibol masculino, sumándose al título ya obtenido previamente por el equipo de voleibol de las muchachas.

Tras el rotundo éxito se demuestra, una vez más, Revenga avanza hacia la masificación deportiva.

Con los resultados definidos en el Eje Este, las delegaciones ganadoras ya se preparan para la siguiente fase del torneo, correspondiente a los juegos estadales, la cual arrancará de forma oficial a partir de la próxima semana.

FUENTE: PRENSA REVENGA

FOTO: PRENSA REVENGA