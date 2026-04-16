Cleba impulsa leyes con lanzamiento del “Parlabus Comunal”

Esta iniciativa, tiene como norte, convertir cada plaza y cada sector de Aragua en un foro para el debate legal vivo

CIUDAD MCY.- El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) marcó un hito en la gestión pública regional al lanzar oficialmente el programa «Parlabús: Tu Voz en Nuestra Ruta». Esta oficina legislativa itinerante inició su recorrido en la Comuna “Carlos Escarrá”, ubicada en El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, con el objetivo de territorializar el debate jurídico y empoderar al Poder Popular en la formulación de leyes.

Durante esta jornada los legisladores sesionaron junto a voceros locales para evaluar la transferencia de competencias y los balances de gestión territorial. Bajo la premisa de que «el pueblo debe ser su propio legislador», la iniciativa busca superar la cifra de 100.000 ciudadanos consultados y fortalecer el Plan de la Aragüeñidad en los 18 municipios de la entidad.

Al llegar a la Comuna Carlos Escarrá, la presidenta del Parlamento regional, legisladora Katiana Hernández, quien está al frente de este proyecto, enfatizó que la política en Aragua ha dado un giro de 180 grados: ya no se legisla solo para el pueblo, sino desde el pueblo.

Hernández declaró que alrededor de 100 mil aragüeños ya han alzado su voz en consultas previas, y la meta para este trimestre es incrementar exponencialmente esa participación mediante la reforma de leyes que urgen para la transformación integral del estado.

LA VOZ DE LA BASE

Por su parte Jennifer Ysculpi, responsable de la Sala de autogobierno de la Comuna “Carlos Escarrá”, ofreció una perspectiva necesaria sobre el impacto real de esta iniciativa, “Aplaudimos que el Consejo Legislativo trascienda las paredes de la institución. Que el pueblo sea legislador no puede ser un eslogan vacío. Hoy, al tenerlos aquí en nuestra casa, demostramos que la transferencia de competencias es una realidad palpable. Compartimos con ellos, nuestras experiencias y proyectos con quienes tienen el poder de convertirlos en norma jurídica”, dijo la vocera.

Al ser consultada por los proyectos que se ejecutan actualmente en la Comuna, Ysculpí detalló sobre la rehabilitación de la capa asfáltica, que se desarrolla junto a la corporación «Juntos Todo Es Posible», recordó que este proyecto resultó ganador en la consulta popular.

“Además, ya estamos en miras a iniciar la perforación del pozo en el sector Arias Blanco 1, es el Poder Popular decidiendo sus prioridades. Los invitamos a incorporarse a la renovación de las vocerías de los Consejos Comunales. Necesitamos fortalecer este movimiento para que la gestión de gobierno nazca desde la comunidad. Solo la unidad garantiza un desarrollo comunal integral”, expresó la lideresa comunal.

Esta iniciativa, alineada con las políticas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, reafirma que la arquitectura legal del estado Aragua se está reconstruyendo con mano de obra comunal.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY