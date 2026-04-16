Plan Pre-Lluvia abordó comunidades de San Mateo

En este despliegue, se logró la recolección de aproximadamente 9 mil kg de desechos sólidos y vegetales, acción que permitiera optimizar el sistema de drenaje para reducir riesgos de obstrucción en la zona

CIUDAD MCY.- El Plan Pre Lluvia continúa desplegándose en el municipio Bolívar donde la cuadrilla de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), realizaron una exhaustiva jornada de limpieza con el objetivo de eliminar desechos y prevenir inundaciones durante el período lluvioso.

La jornada se llevó a cabo en San Mateo específicamente en el sector La Curia 2 donde los hombres y mujeres de Fundaragua ejecutaron labores de eliminación de maleza en el canal de aguas pluviales, poda de arbustos y limpieza en general del terreno.

En este despliegue, se logró la recolección de aproximadamente 9 mil kg de desechos sólidos y vegetales, acción que permitirá optimizar el sistema de drenaje para reducir riesgos de obstrucción en la zona.

Esta estrategia enmarcada al Plan Pre-Lluvia realizada en el sector La Curia brindará mayor seguridad a las familias de la localidad durante el periodo invernal.

Cabe mencionar que estas acciones orientadas por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el secretario General de la Segunda Transformación (2T), Rodolfo Ramírez reafirman el compromiso de las autoridades de proteger las comunidades aragüeñas.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESIA