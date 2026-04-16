Revenga recuperó la UEN «Juan Uslar» con gestión articulada y participación ciudadana

La Unidad Educativa Nacional “Juan Uslar” fue entregada con importantes mejoras estructurales, en un acto encabezado por autoridades regionales y municipales, a favor de más de 450 estudiantes, quienes contarán con espacios pedagógicos, deportivos y recreativos rehabilitados integralmente

CIUDAD MCY.- Con más de 3 mil 200 metros cuadrados de infraestructura rehabilitada, aulas, baños, comedor, cancha, teatro y parque infantil restituidos, la Unidad Educativa Nacional “Juan Uslar” quedó completamente recuperada para sus más de 450 estudiantes.

La institución recibió su recuperación integral tras una acción coordinada entre distintos niveles del Estado venezolano y la comunidad organizada del municipio José Rafael Revenga.

La entrega de estos espacios estuvo encabezada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; la autoridad única de Educación en la entidad, Leira Suárez; y el alcalde del municipio, Daniel Perdomo, quienes coincidieron en resaltar el impacto de esta obra en la calidad educativa y el bienestar de la población estudiantil.

EDUCACIÓN COMO ESPACIO DE ENCUENTRO

Durante el recorrido por la institución, la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, destacó que esta recuperación forma parte de un enfoque que coloca a la educación como eje de unión social y construcción colectiva.

“Hoy hacemos el acompañamiento y la visualización de obras de gran envergadura, como esta importante institución educativa. Agradecemos profundamente a todos los involucrados, porque este esfuerzo forma parte de lo que hoy se impulsa desde el ámbito nacional, donde nos unimos con un fin específico que no polariza, y ese fin es la educación”, expresó.

En ese sentido, subrayó que estos espacios representan un compromiso compartido con las nuevas generaciones.

“Son nuestros niños y nuestras niñas, y con estos cierres siempre nos van a encontrar cumpliendo objetivos sin distinción de colores políticos, trabajando por nuestro pueblo”, afirmó.

Asimismo, extendió su reconocimiento al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, así como al personal docente, administrativo y obrero de la institución.

“Mi cariño, respeto y máxima consideración para quienes son formadores del presente y del futuro. Vendrán tiempos de mayor reivindicación, pero hoy la satisfacción es ver que nuestros hijos y nuestras hijas avanzan, se forman y continúan sus estudios”, puntualizó Sánchez.

ARTICULACIÓN Y PARTICIPACIÓN POPULAR

Por su parte, el alcalde Daniel Perdomo resaltó que la recuperación de la UEN“Juan Uslar” es resultado de un modelo de trabajo basado en la articulación institucional y la participación comunitaria.

“Hoy estamos contentos y felices por este reimpulso que se le ha dado a esta bonita institución, una de las más importantes de nuestro municipio. Esta obra demuestra la forma en la que estamos gobernando, donde a pesar de las dificultades, nos unimos en una cruzada para seguir avanzando”, expresó.

El mandatario local explicó que el proyecto fue priorizado a través de una Consulta Nacional Popular, lo que permitió canalizar recursos mediante el Consejo Federal de Gobierno (CFG), junto a aportes del Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA) entes públicos y el trabajo voluntario.

“Aquí se organizó la juventud, los consejos comunales, el Gobierno Bolivariano y toda la comunidad. Se realizó una Asamblea de Ciudadanos donde esta propuesta resultó priorizada, y a partir de allí se ejecutó con la participación de todos. Esta es una decisión del pueblo que asumimos con responsabilidad”, indicó.

Asimismo, destacó el valor del trabajo colectivo en la ejecución de la obra.

“Hubo trabajo voluntario, participación de instituciones, empresas y vecinos. Incluso personas que estudiaron aquí regresaron para aportar. Eso permitió optimizar recursos y lograr la recuperación total de esta escuela que hoy es para todos”, señaló.

INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS

Los trabajos incluyeron la impermeabilización de más de 2 mil 200 metros cuadrados de techo, rehabilitación de frisos, recuperación de baños, aulas y pasillos, así como la adecuación del comedor y el área de preescolar.

De igual forma, se realizaron mejoras en la cancha deportiva, el teatro y las áreas recreativas, además de la instalación de un parque infantil, incorporando elementos de mesas y sillas elaborados con material reciclado a través de la empresa estadal Aragua Recicla.

El alcalde informó que la inversión financiera superó los 20 millones de bolívares, sin contabilizar los aportes en materiales ni el trabajo voluntario, lo que permitió ampliar el alcance de las labores ejecutadas.

FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y TECNOLÓGICO

Como parte de los avances, fue anunciada la reactivación de la sala virtual de la institución, lo que permitirá fortalecer la conectividad y facilitar el acceso de los estudiantes a herramientas tecnológicas.

“Vamos a retomar la educación virtual en esta institución, garantizando espacios adecuados para el aprendizaje y la formación de nuestros jóvenes”, señaló el alcalde.

Las autoridades coincidieron en que esta recuperación representa un paso significativo en la consolidación de espacios educativos dignos, reafirmando el compromiso de continuar impulsando acciones que impacten directamente en el bienestar de la población estudiantil.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS : GBA