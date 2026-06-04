Cofradía de Cata celebró el bien sobre el mal en Corpus Christi

Cargados de devoción 50 promeseros marcaron su paso usando el traje tipo colorido y máscaras inspiradas en espíritus, ancestros y diversos animales

CIUDAD MCY .- Los diablos danzantes de la cofradía del pueblo costero de Cata, arraigado a sus tradiciones y raíces, celebraron a lo grande el triunfo del bien sobre el mal en el marco de la conmemoración del Corpus Christi.

Cargados de devoción, 50 promeseros marcaron su paso usando trajes coloridos y máscaras inspiradas en espíritus, ancestros y diversos animales.

Los diablos danzantes llegaron hasta la iglesia San Francisco de Cata, donde danzaron de espalda y se arrodillaron de frente al Santísimo Sacramento.

Ángel Díaz, capataz mayor que lleva 52 años de trayectoria en la cofradía, indicó: «Tras salir de la iglesia el itinerario incluye el recorrido por los altares, una ceremonia ritual en forma de caracol en el Calvario y visitas a los hogares de los miembros fallecidos especialmente aquellos con rangos como capataces o perreros para rendirles honores».

Además, el capataz Díaz manifestó que la devoción al Santísimo Sacramento es la festividad más importante del pueblo, incluso por encima de sus Santos Patronos.

«El Corpus Christi para el pueblo de Cata es una manifestación que está sustentada en una fe y tradición ancestral que supera los 300 años de historia, es por eso que siempre celebramos con devoción al Santísimo porque es el más poderoso», concluyó el capataz mayor.

La cofradía de Cata culminó con éxito un nuevo Corpus Christi demostrando que más allá de la danza este día es el corazón latente de una comunidad unida por sus raíces ancestrales.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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