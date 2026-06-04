Jubilados del sector educativo recibieron atención médica integral

‎Con la realización de consultas especializadas, estudios y entrega de medicamentos se ofreció un abordaje eficaz a las necesidades

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CIUDAD MCY.- ‎El resguardo de quienes dejaron años de experiencia en el sector educación fue motivo para realizar una jornada de salud, en beneficio del personal docente, administrativo y obrero jubilado.

‎Desde la sede del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) Maracay, un equipo multidisciplinario llevó seguridad y confort mediante consultas en las áreas de cirugía general, gastroenterología, geriatría, ginecología, obstetricia, medicina general, odontología, oftalmología, nefrología, cardiología, por mencionar algunas especialidades.

Para complementar el cuidado de la salud, también se practicaron estudios como ecografías y despistaje de HTA, aplicación de vacunas, entrega de medicamentos, capacitación quirúrgica y afiliación al ente.

‎El director del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) Maracay, Joel Álvarez, refirió que la importancia de este tipo de eventos radica en la cifra que representa el sexo femenino para el gremio, pues más del 80% de la plantilla es integrada por mujeres. «Son un pilar fundamental en esta materia», destacó.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA