Colegio de Ingenieros Aragua: «Ahora lo más importante es garantizar la seguridad»

Durante un encuentro con los medios de comunicación, los especialistas del cuerpo gremial detallaron el funcionamiento del sistema de semaforización, el avance de las inspecciones y el procedimiento técnico para los inmuebles

CIUDAD MCY.- El Colegio de Ingenieros del estado Aragua presentó un balance del proceso de inspección técnica desarrollado en las edificaciones afectadas por el sismo del pasado 24 de junio, al tiempo que explicó los criterios utilizados para la evaluación de daños y las acciones previstas para las estructuras que requieren estudios especializados.

Durante una rueda de prensa, el presidente del Colegio de Ingenieros de Aragua, Piero Mora, acompañado por el director de la oficina de control del ejercicio profesional del Centro de Ingenieros de Aragua (Ceinar), Rafael Daboín Silva, así como el miembro de la junta directiva y responsable del voluntariado en el municipio Sucre, Arnoldo Benítez, informó que más de 160 ingenieros voluntarios, junto a estudiantes y organismos del Estado, participan en las labores de evaluación desplegadas en distintos municipios de la entidad.

Mora indicó que hasta el cierre del balance se habían inspeccionado mil 134 edificaciones, de las cuales 845 fueron clasificadas con semáforo verde, 235 con semáforo amarillo y 54 con semáforo rojo. Explicó que las evaluaciones se realizan mediante un sistema de semaforización sustentado en normas nacionales e internacionales, el cual determina el nivel de acceso permitido a cada inmueble.

Asimismo, precisó que una clasificación en color rojo no implica necesariamente la demolición de una estructura, sino que señala la necesidad de restringir el acceso mientras se realizan estudios técnicos que permitan establecer las condiciones reales de la edificación y definir las medidas de intervención correspondientes.

SEGUNDA FASE

El presidente del gremio explicó que las inspecciones iniciales han dado paso a una etapa de reinspecciones en los inmuebles con mayores afectaciones, proceso que se desarrolla mediante una comisión integrada por representantes de distintos organismos públicos y especialistas en ingeniería.

En ese sentido, señaló que parte de las edificaciones inicialmente clasificadas en rojo han sido reclasificadas a color naranja tras las nuevas evaluaciones, categoría que indica la necesidad de ejecutar reparaciones antes de permitir nuevamente su ocupación.

«Nuestro trabajo es científico y técnico. Nosotros no ejecutamos reparaciones, sino que elaboramos las propuestas que serán presentadas a las autoridades y a las comunidades para determinar las soluciones más adecuadas para cada caso», expresó Mora.

Agregó que algunas estructuras requerirán estudios de patología estructural y otros análisis especializados antes de definir las intervenciones definitivas.

REPARACIONES SUPERVISADAS

Durante su intervención, Mora hizo un llamado a propietarios y condominios a evitar la ejecución de reparaciones estructurales sin la participación de profesionales certificados, al advertir que estas labores deben ajustarse a la normativa vigente y contar con el debido acompañamiento técnico.

Indicó que el Colegio de Ingenieros ha planteado a las autoridades regionales retomar los procesos de certificación de proyectos y fortalecer el seguimiento técnico durante la ejecución de las obras, como parte de las medidas orientadas a garantizar la seguridad de las edificaciones.

Finalmente, Mora reiteró que las inspecciones continúan recibiendo reportes de la ciudadanía a través de las redes sociales (@ceinaroficial) y la plataforma gubernamental de censo condominial (www.condominiosaragua.org.ve) y exhortó a la población a mantener la calma mientras avanzan las evaluaciones técnicas desarrolladas de manera coordinada con las instituciones competentes.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA