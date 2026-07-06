Entrega de instrumentos e insumos quirúrgicos fortalece capacidad operativa del HCM

La gobernadora Joana Sánchez lidero la dotación de instrumental que permitirá aumentar la atención en especialidades a los aragüeños, además de garantizar respuesta inmediata a pacientes de La Guaira

CIUDAD MCY.- Teniendo como premisa ofrecer espacios dignos y equipados, no solo para curar, sino para brindar consuelo, esperanza y atención más sensible y cercana a todos los pacientes, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, hizo entrega de insumos médicos al Hospital Central de Maracay (HCM).

La dotación, que se ve cristalizada gracias a los esfuerzos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, comprende instrumentos e insumos quirúrgicos, fortaleciendo la capacidad operativa en las diferentes especialidades médicas en el nosocomio, permitiendo atender no solo a los pacientes locales, sino también a enfermos de diversas partes del país que necesiten del servicio de salud que ofrece con calidad, calidez y humanidad el HCM.

En la actividad de suministro de material médico, la mandataria regional estuvo acompañada por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; la secretaria de la Cuarta Transformación, Gipsy Colmenares; la autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano; la directora del HCM, Elba Petit; así como el personal médico y de enfermería que labora en estas áreas, quienes son los encargados de salvar vidas y cuidar el bienestar de cada ciudadano que acude al centro de salud.

En ese sentido, la máxima autoridad de salud del estado subrayó que esta incorporación de insumos garantiza y fortalece la respuesta de servicios esenciales.

“Estos materiales nos van a permitir tener cirugías de calidad para el pueblo aragüeño y para los diferentes estados que de aquí se benefician. Para cirugías generales, cirugías oncológicas, cirugías de mama, cesárea, craneotomía, cirugías renales, cirugías en general”, señaló Lombano.

Además la directora de la cantera de salud regional enfatizó que ahora, con el suministro de material médico, se da respuesta inmediata a los pacientes.

“Este instrumental quirúrgico nos permite bajar un poco la tasa de excepción de cirugías y nos permite aumentar la calidad de atención. En el marco de las situaciones que nos encontramos hoy en el país, esto también nos permite dar una respuesta a todos nuestros compañeros en solidaridad en temas quirúrgicos’’, concluyó Yosmary Lombano.

DOTACIÓN DETALLE

Neurocirugía Coloproctología

Traumatología Cirugía de Columna

Obstetricia Cirugía de Miembros

Oncología Cirugía de Tórax

Cirugías Cirugía de Cráneo

Cirugía General Cesárea

Cirugía de Mama

INSUMOS QUIRURGICOS (CAJAS KITS)

Cirugía Torácica Histerectomía

Coloproctologia Laparotomía

Craneotomía Complemento vascular

Cesáreas Laparotomía pediátrica

Sistemas de perforación y fresado

Set de instrumental para fragmentos y pequeños y grandes

BALANCE OFICIAL SOBRE DOBLETE SISMICO

Las autoridades regionales también ofrecieron un balance oficial y detallado sobre las atenciones y acciones ejecutadas tras el doblete sísmico ocurrido en el país el 24 de junio.

PACIENTES ATENDIDOS:

325 del estado La Guaira

4 mil 507 del estado Aragua

La directora del HCM mencionó que han sido atendidos de manera integral. “Ellos han recibido todo lo que es atenciones directas en cuanto a quirúrgica, también hemos atendido en cuanto a la entrega de insumos inmediatos’’, expresó Elba Petit.

La jefa del nosocomio también comunico sobre la mejoría de la paciente rescatada del urbanismo Bosque Lindo.

“La paciente del edificio Bosque Lindo en el municipio Santiago Mariño, Adriana de Gouveia, se recupera satisfactoriamente. Ella la tenemos en la unidad de cuidados intensivos, recibiendo lo que son sus atenciones diariamente”, informó la directora del principal nosocomio de la entidad.

Finalmente, Petit subrayó que, siguiendo instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se mantiene activamente la atención quirúrgica a los guaireños.

“De los pacientes de La Guaira ya hemos atendido también operados y están en mejoría cinco pacientes, de los cuales uno ya está de alta, y mañana también tendremos una paciente de neurocirugía. Todos esos pacientes contaron con todos los servicios de laboratorios gratuitos”, puntualizó la directora del HCM.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA