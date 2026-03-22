Colombia y África sellan alianza para fortalecer el comercio y la justicia racial

CIUDAD MCY.-La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, dio la bienvenida oficial a mandatarios y delegaciones internacionales al foro de alto nivel CELAC-África, celebrado en territorio colombiano.

Durante su intervención, Márquez destacó que este encuentro es el resultado de la estrategia “Colombia-África 2022-2026”, la cual busca transformar una relación históricamente intermitente en una alianza estructurada a largo plazo basada en la cooperación Sur-Sur.

El evento cuenta con la presencia de líderes regionales como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien la vicepresidenta calificó de visionario por su labor para conectar a África con América Latina. La estructura del Foro sobre tres pilares fundamentales: la cooperación para el desarrollo, el impulso al comercio e inversiones y un fuerte enfoque en la justicia étnico-racial y las reparaciones por el pasado colonial.

Uno de los hitos más significativos de la jornada es la firma de un acuerdo estratégico entre los Gobiernos de Colombia y Ghana para establecer una ruta de transporte marítimo directa. Esta conexión unirá el puerto de Cartagena con el puerto de Tema para transformar las antiguas rutas de la esclavitud en “rutas de libertad” que dinamicen el intercambio de mercancías y oportunidades económicas entre ambos continentes.

Márquez enfatizó que el sistema colonial aisló deliberadamente a estas regiones, por lo que hoy es imperativo fortalecer la coordinación interinstitucional para estimular el financiamiento público y privado bi-regional. La propuesta incluye una adecuación logística integral que permita no solo el reencuentro cultural de los pueblos con sus ancestros, sino también la movilidad efectiva de bienes y servicios en una nueva era de cooperación.

Francia Márquez reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con la dignidad de los pueblos afrodescendientes y el fortalecimiento de la memoria histórica.

Cerró su discurso asegurando que América Latina, el Caribe y África están listos para caminar juntos hacia un futuro donde la justicia étnica sea el pilar fundamental del desarrollo sostenible.

FUENTE: TELESUR

FOTO: CORTESÍA