Comando Sur finalizó misión de asistencia en Venezuela

El Comando Unificado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó el fin de las operaciones en la nación bolivariana tras determinar que la fase de atención inmediata a la contingencia ha finalizado.

El Comando Sur se encontraba en Venezuela como parte de un masivo apoyo de desplegado por más de 30 países y más de 4 mil brigadistas internacionales, quienes han ayudado en las labores de atención en las zonas afectadas.

Entre las naciones que enviaron ayuda humanitaria se encuentran México, España, Colombia, Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, El Salvador, República Dominicana, Suiza, Ecuador, Chile, Italia y Argentina, entre otros.

FUENTE : AGENCIA

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