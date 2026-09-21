Comerciantes de San Mateo mantienen vigente tradición de regalar flores amarillas

​El gremio de vendedores al detal de la localidad, manifestaron sentirse dispuestos a atender a los clientes que adoptaron esta nueva tradición y que cada día cobra más fuerza entre la familia aragüeña

CIUDAD MCY.- Con el inicio de la temporada primaveral, las calles de la localidad de San Mateo se vistieron de tonos dorados para celebrar la “entrega de flores amarillas”, un nuevo gesto social cargado de emotividad que simboliza el afecto profundo, la llegada de una nueva etapa y el deseo de prosperidad compartida entre familias, parejas y amigos.

​Las comerciantes y emprendedoras locales como Alisa Chacón y Gisel Pérez, han transformado esta tradición de reciente data en un dinámico motor económico y cultural para la zona.

Por su parte Chacón, quien suma tres años elaborando arreglos y ramos florales, destacó que regalar una rosa amarilla va más allá del cortejo romántico, convirtiéndose en un tributo al amor filial y maternal.

Del mismo modo, Gisel enfatizó que este matiz encierra valores de vitalidad, energía renovada, paz y resiliencia, al tiempo que representa la capacidad de superación de las familias a través del trabajo creativo y perseverante.

​El encuentro reafirma el valor del trabajo honrado y la capacidad innovadora de los comerciantes regionales, quienes ven en la expresión de los sentimientos un sendero para construir comunidad y sembrar esperanza ante los desafíos cotidianos.

REINA BETANCOURT

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