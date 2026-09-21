San Mateo renueva su devoción y tradición en honor a su Santo Patrono

La jornada conmemorativa contempla novenas, adoración al Santísimo, actividades culturales y la misa solemne de confirmación presidida por el obispo de la Diócesis de Maracay, Monseñor Enrique Parravano

CIUDAD MCY.- En un fervoroso encuentro que entrelaza la fe, la cultura y la memoria histórica del municipio Bolívar, la parroquia San Mateo Apóstol despliega una variada agenda religiosa y cultural para celebrar las festividades en honor a San Mateo Apóstol y Evangelista, patrono de la localidad.

​Las festividades patronales iniciaron con el ciclo de novenas organizadas por las diferentes sociedades religiosas de la jurisdicción, promoviendo espacios de oración y fraternidad en cada sector.

Como parte de la agenda central, el templo parroquial acoge expresiones de fe de la feligresía, acompañadas por la tradicional exposición de emprendedores, muestras dancísticas y presentaciones culturales en el casco histórico.

​​Al respecto, el cronista de la ciudad, Francisco Borges, recordó el profundo arraigo histórico de la localidad, cuya fundación oficial se remonta al 30 de noviembre de 1620 bajo el patrocinio del evangelista.

Borges resaltó también, la trascendencia del valle de San Mateo como escenario de hitos de la gesta independentista venezolana y hogar del Santuario de Nuestra Señora de Belén, patrona del estado Aragua.

Por su parte, Widelcy Mejía, catequista de la parroquia San Mateo Apóstol, destacó la significación espiritual de esta conmemoración para la comunidad: «Acá en nuestro municipio tenemos la pastoral de adultos, donde formamos a las personas para recibir los sacramentos. Para nosotros, el apóstol San Mateo es el primer evangelista del Nuevo Testamento y nuestro patrono, quien conservó la ley y nos la transmitió a través de la fe. Los catequistas y servidores seguimos ese ejemplo», narró.

Asimismo, Mejía detalló que la programación incluye actividades en El paseo de los Emprendedores ubicados en la Plaza Bolívar de la entidad, con bailes y la misa central donde jóvenes y adultos reciben el sacramento de la confirmación.

​Finalmente, el párroco Ángel Fernández y el equipo pastoral enfatizaron sobre los trabajos de embellecimiento y restauración realizados a las imágenes del Santo Patrono, acondicionadas con esmero para los recorridos procesionales.

De esta manera las autoridades eclesiásticas y la comunidad parroquial, reiteran la invitación a todos los aragüeños a sumarse a esta emblemática celebración que renueva la fe, la paz y la unión de la feligresía sanmateana.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY