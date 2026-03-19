Comisión de Transporte del municipio Bolívar evalúo ajuste de tarifas urbanas

CIUDAD MCY.- La Comisión de Transporte del municipio Bolívar, bajo el liderazgo de la alcaldesa Marisol Rodríguez, sostuvo una reunión estratégica para coordinar la implementación del nuevo ajuste en las tarifas del transporte público.

Este encuentro surge como respuesta a las directrices emanadas de la reciente Gaceta Oficial nacional, la cual establece los nuevos parámetros de costos para el sector transporte en todo el territorio.

Durante la sesión, se analizaron las estructuras de costos locales para garantizar que la transición se realice de forma organizada y legal.

El objetivo principal de esta mesa de trabajo fue la revisión detallada de las tarifas para asegurar ajustes adecuados que respeten el marco jurídico nacional y, al mismo tiempo, consideren la realidad socioeconómica de la jurisdicción.

La alcaldesa Rodríguez enfatizó la importancia de mantener un equilibrio que permita la operatividad de los transportistas sin vulnerar el bienestar de los usuarios, asegurando que se establezcan mecanismos de vigilancia para evitar cobros excesivos fuera de lo estipulado por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a los prestadores de servicio y a la ciudadanía en general a mantener una convivencia armónica frente a estos cambios.

Se insta a toda nuestra comunidad a ajustarse a estos nuevos precios de la manera más respetuosa posible, fomentando el civismo en cada unidad de transporte para garantizar un servicio eficiente y en paz para todos los Sanmateanos.

PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR

FOTOS: CORTESÍA