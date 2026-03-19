Fundaparques y Minec impulsan recolección de semillas en el Parque Agustín Codazzi

La acción se enmarca en la Sexta Transformación (6T), la cual busca la preservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático para la protección de la vida

CIUDAD MCY.- La Fundación de Parques Aragua (Fundaparques), en una alianza estratégica con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), lideró una jornada técnica de recolección de semillas en las instalaciones del Parque Agustín Codazzi.

Esta acción forma parte del compromiso del Gobierno regional por cumplir con el objetivo de la 6T ecológica, garantizando la reforestación del estado Aragua, durante el ciclo de lluvias del año 2026.

La actividad contó con la presencia de Ramiro Acosta, gerente de los parques de Fundaparques, quien destacó que estas jornadas se realizan bajo la visión de la vocera del Poder Popular para la Gobernación, Joana Sánchez, junto al presidente de la Fundación de Parques Aragua, Lcdo. Alfonso Guerrero, y el apoyo técnico del equipo del Minec.

El proyecto contempla el aprovechamiento de especies forestales y frutales propias del parque para la creación de un nuevo vivero que servirá de pulmón para el estado.

«Estamos realizando esta actividad enmarcada en el Plan Chuquisaca para este año 2026, donde tenemos previsto, mediante la recolección de estas semillas, consolidar un vivero nuevo tanto aquí en el Parque Agustín Codazzi como en el Parque Metropolitano», afirmó Acosta.

Por su parte, Yuliana Ramos, directora del Ministerio de Ecosocialismo en Aragua, subrayó la importancia de la gestión de Fundaparques al abrir las puertas de estos espacios para la producción de plantas.

«Las semillas recolectadas serán fundamentales para las próximas jornadas de reforestación en áreas críticas como el Parque Nacional Henri Pittier y otras zonas verdes de la entidad aragüeña», declaró.

Recordemos, que el Plan Nacional de Siembra Chuquisaca es una iniciativa ambiental y ecosocialista del Gobierno venezolano, lanzada en 2025/2026.

Finalmente, con estas acciones alineadas a las políticas nacionales de transformación, Fundaparques reafirma su rol como ente ejecutor de estrategias que combinan la recreación ciudadana con la protección del ecosistema en la región.

PRENSA FUNDAPARQUES

FOTOS: CORTESÍA