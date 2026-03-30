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¿Cómo amaneció el dólar este lunes 30 de marzo?

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PorBeatriz Guilarte

Mar 30, 2026

CIUDAD MCY.- Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este lunes 30 de marzo en Bs.471,70 , mientras que el euro se estima en Bs.543,94, de acuerdo con la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 68,25 la lira turca en Bs. 10,86 y el rublo en Bs. 5,79.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del viernes 27 de marzo de 2026.

FUENTE : EL FOCO

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