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Más de 100 venezolanos en el exterior solicitan amnistía

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PorBeatriz Guilarte

Mar 30, 2026

CIUDAD MCY.-El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, diputado Jorge Arreaza, informó que más de 100 venezolanos que se encuentran fuera del país han solicitado acogerse a la aplicación de esta ley.

“Han manifestado la voluntad de hacer política por la vía constitucional, han reconocido sus errores y también han criticado con mucha fuerza al Gobierno y a nuestra propuesta de país, pero quieren venir a hacer política en paz”, afirmó Arreaza, durante una entrevista concedida a TeleSUR.

El parlamentario indicó que los jueces analizarán cada caso y darán respuestas, al apostar a que la mayoría cumplan con lo establecido para la aplicación de esta normativa y así puedan volver a Venezuela, donde “se les respetarán todos sus derechos, no podrán ser detenidos y se les darán sus beneficios”.

Acuerdos por la vía constitucional

Arreaza subrayó también que la Ley de Amnistía busca lograr acuerdos por la vía constitucional para dirimir las diferencias y romper el ciclo de violencia política y perdones posteriores. “Incluso de abrazarnos aún en las diferencias y poder transitar los nuevos momentos políticos”, declaró.

“Esta normativa extingue el delito penal, borra de los registros policiales los antecedentes penales, salvo las exclusiones de delitos muy graves establecidos por la ley, para así brindar una nueva oportunidad de hacer política de manera civilizada”, concluyó.

FUENTE : VTV

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Por Beatriz Guilarte

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