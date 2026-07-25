Cómo combatir el calor sin aíre acondicionado

CIUDAD MCY.- Se abren las ventanas y parece que todo lo que entra es un calor infernal, independientemente de la hora del día. Con olas de calor que se suceden, refrescar los hogares se convierte en una prioridad, pero también en todo un reto cuando las temperaturas no dan tregua.
En Japón existe una tradición llamada «uchimizu», una costumbre en la que se remojan las calles con agua. El blog especializado Japón Secreto explica que tiene un propósito simbólico y contemplativo, además de ayudar a refrescar el suelo y evitar que el polvo entre en los hogares.
Esta práctica puede aplicarse en las terrazas, patios y el suelo de la entrada de las casas en España, ya que enfría la superficie y puede reducir la entrada de calor desde el exterior.
Las persianas de bambú protegen del sol