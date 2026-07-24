Del Sueño Anfictiónico de Bolívar a los desafíos de integración latinoamericana

Celebrar el 24 de Julio, natalicio de Simón Bolívar y justo a dos siglos del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), renueva la búsqueda de la integración regional frente a los retos económicos, geopolíticos y climáticos globales

CIUDAD MCY.- En conmemoración de los 243 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar, el ideario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 se reafirma como el hito fundador del multilateralismo en América Latina y el Caribe

Concebido originalmente para consolidar la soberanía frente a amenazas coloniales mediante el arbitraje pacífico y la defensa común, el proyecto bolivariano encuentra hoy su continuidad en organismos como el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), transformando el histórico sueño de unión en una necesidad urgente de concertación soberana frente a la reconfiguración del orden mundial.

EL CONGRESO HISTÓRICO

Hace dos siglos, entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, el Istmo de Panamá dejó de ser un punto geográfico estratégico para convertirse en la cuna del multilateralismo latinoamericano. Convocado el 7 de diciembre de 1824 por el Libertador Simón Bolívar desde Lima (apenas dos días antes de la gesta decisiva de Ayacucho), el Congreso Anfictiónico de Panamá constituyó la empresa geopolítica e institucional más ambiciosa de la era posterior a las guerras de independencia.

La edición documental compilada por el historiador Germán A. de la Reza y conservada en los fondos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Biblioteca Ayacucho rescata los instrumentos diplomáticos esenciales redactados durante el congreso.

Entre las actas e instrucciones a los plenipotenciarios de las cuatro naciones asistentes (Gran Colombia, México, Perú y la República Federal de Centroamérica) destaca el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, compuesto por 31 artículos cuyos pilares normativos anticiparon en casi un siglo al Derecho Internacional de la actualidad.

Defensa Colectiva: Un compromiso incondicional de asistencia mutua ante cualquier amenaza o intento de reconquista por parte de potencias europeas o imperios extranjeros.

Arbitraje Obligatorio y Solución Pacífica: La prohibición absoluta de la guerra interconfederal y la sumisión de diferendos territoriales al dictamen de la Asamblea Anfictiónica.

Ciudadanía Hemisférica: El reconocimiento mutuo de los derechos civiles para los ciudadanos de los Estados confederados en cualquier territorio de la alianza.

Erradicación de la Trata de Esclavos: Una cláusula humanista pionera para la época que penalizaba el comercio transatlántico de personas bajo la bandera de la confederación.

FRACASO INMEDIATO DEL PROYECTO

A pesar de la brillantez del diseño bolivariano, la única nación que logró ratificar plenamente el Tratado de Panamá fue la Gran Colombia. Diversos factores conspiraron contra la institucionalización inmediata del proyecto.

Injerencia externa y bloqueos geopolíticos: Ni Gran Bretaña ni Estados Unidos (invitados en condición de observadores) deseaban la consolidación de un bloque hispanoamericano militarmente unificado e industrialmente competitivo.

Geografía inhóspita y distancias: Las comunicaciones del siglo XIX obligaban a travesías de semanas o meses por vías marítimas e impredecibles.

Emergencia de los regionalismos: Los intereses oligárquicos y la fragilidad institucional derivaron en el caudillismo y en la pronta disolución de la Gran Colombia (1830) y de la Federación Centroamericana (1838).

LEGADO VIGENTE Y DESAFÍOS DEL SIGLO XXI

Al conmemorar los doscientos años del “Sueño Anfictiónico del Libertador”, la integración ya no se mide por la fusión militar, sino por la autonomía estratégica. La CELAC y el SELA continúan canalizando el principio bolivariano fundamental: la concertación regional sin tutelaje supranacional externo.

Frente a la reconfiguración del orden mundial y el resurgimiento de bloques geopolíticos multipolares, el espíritu de Panamá de 1826 no representa una utopía remota, sino una necesidad imperiosa para la soberanía, el desarrollo sostenible y la equidad social de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

¿ANFICTIÓNICO?

El término anfictiónico, tomado de las antiguas ligas griegas donde las ciudades-estado se asociaban para preservar la paz, la religión común y la defensa compartida, sintetizaba el ideario bolivariano: transformar la victoria militar hispanoamericana en una confederación perpetua de repúblicas soberanas.

Fuentes: Documentos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá / Fondo Documental Sela / Biblioteca Ayacucho, edición de Germán de la Reza

RAFAEL VELÁSQUEZ / FOTOS REFERENCIALES