Comuna Socioproductiva Central de Maracay se capacita en Formulación de Proyectos

CIUDAD MCY.- La Comuna Socioproductiva Central Maracay fue protagonista de una jornada formativa en Formulación de Proyectos, impulsada por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua.

La actividad, desarrollada en las instalaciones del Liceo Valentín Espinal, reunió a integrantes de la comuna con el propósito de fortalecer las capacidades internas para la elaboración de propuestas que respondan a las necesidades reales del territorio, bajo un enfoque participativo y metodológico.

Los especialistas de Fundacite Aragua destacaron la importación de este tipo de capacitación que les permitirá a los participantes construir planteamientos sólidos capaces de ser debatidos y materializados en el territorio.

Asimismo, exhortaron a los presentes a organizar el acompañamiento comunitario en los diagnósticos de los centros de salud ubicados en el ámbito de la comuna, subrayando la urgencia de proyectos bien estructurados que incidan en la mejora de la calidad de vida de la población.

La ponencia central estuvo a cargo de la ingeniera Ayerin Pinto, quien, apoyándose en un ejemplo práctico extraído de una problemática real de la comunidad, explicó los pasos necesarios para elaborar un proyecto. Durante su exposición, compartió materiales digitales con los participantes como complemento de la formación.

La comunidad manifestó su complacencia por la formación recibida, valorando la oportunidad de adquirir herramientas concretas que les permitan convertir sus aspiraciones en proyectos viables y bien fundamentados, al servicio del desarrollo colectivo de la Comuna Socioproductiva Central de Maracay.

PRENSA FUNDACITE ARAGUA

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