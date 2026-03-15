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Comunas de Sucre firman convenios para financiar sus proyectos

PorLuisa Pedroza

Mar 15, 2026

El alcalde del municipio Wilson Coy revisó los documentos de los proyectos ganadores y posteriormente hizo la formalización de la firma para dar inicio al siguiente paso de ejecución.

CIUDAD MCY – Luego de la exitosa jornada de la primera Consulta Popular Nacional 2026, en un acto significativo para el fortalecimiento del poder popular y el desarrollo comunal, se llevó a cabo la firma de convenios de los proyectos del pueblo de las comunas del municipio Sucre.

El evento tuvo lugar en la sede de la alcaldía de la jurisdicción y estuvo encabezada por el alcalde Wilson Coy, junto a los voceros y voceras comunales de la localidad.

Durante el encuentro, Coy revisó los documentos de los proyectos ganadores y posteriormente hizo la formalización de la firma para dar inicio al siguiente paso de ejecución.

Esta importante jornada , permitirá que el financiamiento se ha otorgado directamente a los circuitos comunales quienes iniciarán con los trabajos de mejoras en las areas de servicios públicos, embellecimiento de infraestructuras , entre otros.

Cabe mencionar, que con la materialización de los proyectos seleccionados en la consulta popular , los sucrencenses tendrán una mejor calidad de vida.

Esta importante acción que busca transformar las Comunas del Pais se alinea con las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro , la presidenta encargada ,Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua , Joana Sánchez

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS:CORTESÍA

Por Luisa Pedroza

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