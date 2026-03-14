GBA fortalece el Poder Popular con jornada integral en “La Gran Pica”

Un sábado más de jornada de atención social se llevó a cabo en la entidad aragüeña, con la finalidad de garantizar la dignidad del pueblo.

CIUDAD MCY.– En un despliegue de atención social y compromiso directo con las comunidades, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó este sábado una nueva jornada de atención integral en la comuna la Gran Pica perteneciente al municipio Libertador.

La actividad contó con la participación de un equipo multidisciplinario del Ejecutivo regional, el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, y diversos secretarios de la entidad, quienes brindaron respuestas inmediatas a más de mil familias del sector.

Durante el operativo, se ofreció una amplia gama de servicios médicos gratuitos que incluyeron consultas en Traumatología, Medicina General, Medicina Interna, Cirugía, Odontología, Pediatría y Ginecología, además de jornadas de vacunación.

En el área de atención social, los habitantes de la Comuna La Gran Pica accedieron a servicios de Parto Humanizado, asesoría del Instituto de Nutrición, atención al ciudadano a través de la Prefectura y el Registro Civil, así como la actualización de datos en la Plataforma Patria. El despliegue también integró a las Misiones y Grandes Misiones, la Misión Nevado y diversas actividades de deporte y recreación para los más pequeños.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la asamblea mantenida con los habitantes de La Pica 1, 2 y 3. En este espacio de debate, las autoridades escucharon las necesidades del Poder Popular y evaluaron el avance de los proyectos derivados de la Consulta Popular Nacional.

El secretario general de la Quinta Transformación Política y Poder Popular de la Gobernación, Manuel Pérez, destacó la importancia de la participación protagónica en el municipio:

“Nuestra gobernadora Joana Sánchez ha anunciado que la Gobernación asumirá la corresponsabilidad de financiar directamente los segundos proyectos ganadores de las 11 comunas de este municipio. Mientras el Gobierno Nacional, a través del Consejo Federal de Gobierno, financia el primer proyecto, el Ejecutivo Regional garantiza los recursos para el segundo, potenciando la transformación del municipio desde sus bases” dijo.

Por su parte, el diputado Manuel Hernández subrayó que estas acciones cumplen con las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El parlamentario informó que, además de la entrega de luminarias y ayudas técnicas a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, se estableció una ruta de visitas domiciliarias.

“Hemos iniciado un despliegue casa por casa para atender a nuestros adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, entregando medicamentos y brindando la atención que nos exigen en cada visita. Es un esfuerzo colectivo para cumplir con las demandas de los vecinos bajo la agenda del Poder Popular”, puntualizó Hernández

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS:PRENSA GBA