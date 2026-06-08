Urdaneta se afianzan en el Plan Agroalimentario Comunal

Durante una jornada de trabajo con el ministro de Comunas Ángel Prado, el campesinado presentó diversas propuestas de proyectos, destacando la participación activa de las comunas agrícolas y pecuarias

CIUDAD MCY.- Como parte de la ruta de trabajo para la consolidación del Plan Agroalimentario Comunal en el estado Aragua, los voceros y voceras de las siete Comunas del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, sostuvieron una mesa de trabajo con el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Ángel Prado, en la sede ministerial en la ciudad Capital.

Esta iniciativa, busca aumentar la producción agrícola y consolidar unidades productivas autosustentables que tributen directamente al bienestar de las comunidades e impulsen la economía local, regional y nacional.

Durante este importante encuentro de organización campesina, se contó con el acompañamiento del director estadal del Ministerio de Comunas, Miguel Aguilar y el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo.

En la jornada de trabajo el movimiento comunero de la localidad del sur de Aragua presentó diversas propuestas de proyectos, destacando la participación activa de las comunas agrícolas y pecuarias en el Plan Agroalimentario Comunal, para así lograr una contribución importante en la soberanía alimentaria nacional.

Finalmente la mesa técnica sirvió de espacio ideal para que los productores y las autoridades nacionales y regionales alinearan las próximas estrategias que llevarán a cabo en perfecta articulación, para lograr la ejecución práctica del importante plan nacional.

Cabe mencionar, el plan permite que las propias Comunas gestionen, planifiquen y ejecuten cada etapa de la siembras, rescatando los saberes ancestrales y la identidad agrícola de la región.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA