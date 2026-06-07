Aragua inicia asambleas para definir proyectos de impacto comunitario

Desde el 6 hasta el 17 de junio las 191 comunas y circuitos comunales de la entidad desarrollarán encuentros para postular proyectos orientados a atender necesidades locales rumbo a la segunda Consulta Popular Nacional 2026.

CIUDAD MCY.- Las comunidades organizadas del estado Aragua iniciaron una nueva etapa de planificación participativa al reunirse en asambleas de ciudadanos para definir las propuestas que aspiran convertirse en obras a beneficio colectivo.

La convocatoria forma parte de los preparativos para la segunda Consulta Popular Nacional 2026, prevista para el próximo 12 de julio, proceso que permitirá a la ciudadanía elegir los proyectos considerados prioritarios para sus comunidades.

Desde el sábado 6 hasta el miércoles 17 de junio, las 191 comunas y circuitos comunales de la entidad desarrollan encuentros destinados a consolidar diagnósticos, recoger planteamientos vecinales y construir propuestas que respondan a las necesidades más apremiantes de cada territorio.

En el estado, este proceso se desarrolla en consonancia con las orientaciones del Gobierno Nacional encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y cuenta con el acompañamiento del Gobierno regional liderado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, fortaleciendo los mecanismos de participación popular y articulación comunal en toda la entidad.

La metodología promueve la participación directa de los habitantes en la definición de soluciones relacionadas con servicios, infraestructura, producción y atención social, orientando las iniciativas hacia las metas establecidas en el Plan de las Siete Transformaciones (7T).

Además de seleccionar proyectos, las asambleas fortalecen la corresponsabilidad ciudadana en la gestión pública, al permitir que las comunidades intervengan activamente en las distintas etapas de planificación y ejecución de las obras.

El llamado se mantiene abierto a la participación de todos los sectores de la sociedad organizada, con el propósito de consolidar propuestas viables que generen impactos positivos y sostenibles en las distintas localidades del territorio aragüeño.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA