Comunas de Urdaneta se organizan para el Plan Siembra Comunal 2026

Durante asambleas más de 300 productores y productoras de las comunas de la localidad alzaron su voz para exponer sus necesidades, además de presentar propuestas e ideas para fortalecer la producción agrícola.

CIUDAD MCY.- En aras de fortalecer la producción y consolidar la soberanía desde los territorios, se realizaron asambleas generales con la participación de los productores y productoras del municipio Rafael Guillermo Urdaneta.

Los encuentros, realizados en solicitud formal para el inicio del Plan Siembra Comunal 2026, reunieron a campesinos provenientes de diferentes comunas de la jurisdicción.

Las fructíferas jornadas de trabajo contaron con la participación de más 100 campesinos y campesinas de la Comuna Agricola Pecuaria las Peñitas, La Comuna Socialista Cordoncito Las Peñitas Rafael Guillermo Urdaneta y la Comuna Socialista Segundo Libertador del Eje de los Kilómetros.

Además, la asambleas contaron con el acompañamiento de la viceministra de Movimientos Sociales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Albanys Montilla; el director estadal del Ministerio de Comunas, Miguel Águilar y el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo.

Durante la actividad los trabajadores de la tierra pudieron alzar su voz para exponer sus necesidades, además de presentar propuestas e ideas para fortalecer la producción agrícola.

DESPLIEGUE EN TODO EL TERRITORIO

Como parte de la agenda de trabajo para la consolidación del Plan Siembra Comunal 2026 en la localidad del Sur de Aragua, las autoridades se reunieron en otra zona.

Más de 200 productores y productoras de la Comuna Jose Rafael Nuñez Tenorio, San Francisco de Cara- Guanayen, La Comuna Agropecuaria Productiva Revolucionarios del Sur y la Comuna Agroturística Taguay, entablaron un diálogo y directo para fortalecer el trabajo en el campo.

Asimismo la jornada de trabajo dio un paso significativo para consolidar el desarrollo del Poder Popular tomando un rol protagónico en la gestión, planificación y ejecución del desarrollo agroalimentario, lo que permitirá contribuir directamente a la economía local, regional y nacional.

Finalmente la actividad orientada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, culminó con una inspección en diferentes espacios productivos de la zona, dando un paso a la consolidación de la siembra de los diferentes rubros de la zona.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA