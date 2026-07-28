Conatel sostuvo mesa de trabajo con representantes de SpaceX y Starlink

CIUDAD MCY.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvo una reunión de trabajo con representantes de SpaceX y Starlink para coordinar el despliegue del servicio de internet satelital en Venezuela. El encuentro institucional tuvo como propósito fundamental avanzar en la formalización y regularización legal de las operaciones de la compañía en el territorio nacional, así se informó en la cuenta de Instagram de la institución.

Durante las mesas de negociación, las delegaciones evaluaron aspectos técnicos, jurídicos y financieros inherentes a la prestación de los servicios digitales. En este sentido, el ente regulador exhortó a la empresa tecnológica a iniciar el trámite de homologación de sus equipos, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco legal venezolano.

Por su parte, la directiva de SpaceX manifestó su disposición de ajustarse a los requerimientos normativos fijados por las autoridades del país. La representación internacional ratificó su interés estratégico de ampliar la cobertura tecnológica y proveer conexiones de alta velocidad en las distintas regiones del Estado venezolano.

Finalmente, las autoridades del sector de las telecomunicaciones reafirmaron la intención de impulsar la modernización de la infraestructura conectiva nacional. La iniciativa busca promover la inversión extranjera mediante normativas transparentes que garanticen la seguridad y la calidad del servicio para los usuarios.

FUENTE: AVN

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