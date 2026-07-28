Inameh prevé lluvias de intensidad variable en regiones Guayana y Llanos

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé precipitaciones de intensidad variable con descargas eléctricas, este martes, en los estados Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico y Apure.

El reporte meteorológico publicado por el Inameh señaló que para la tarde y noche el mal tiempo se extenderá hacia el Zulia, los Andes, Llanos Occidentales y Delta Amacuro.

Estas condiciones son originadas por el desplazamiento de la onda tropical número 31 sobre el Este de Venezuela, así como por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, que está asociada a la Vaguada Monzónica, y reforzadas por factores de divergencia del viento en la altura y efectos convectivos locales.

Asimismo, el ente reportó la presencia de polvo del Sahara en concentraciones de leves a moderadas.

Para la Gran Caracas, el Inameh estima mantos nubosos alternados con zonas despejadas con posibles lluvias en los Altos Mirandinos y después del mediodíase espera un leve incremento de la cobertura nubosa con probables lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en las zonas montañosas.

Por otra parte, la temperatura oscila entre una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C, con vientos del sureste a 13 km/h.

AVN / FOTO CORTESÍA