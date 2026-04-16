Concejo municipal aprobó acuerdo para restituir el nombre de Las Tejerías al municipio

CIUDAD MCY.- En una Sesión Especial, el cuerpo legislativo de Santos Michelena firmó el acuerdo 014-2026, mediante el cual se restituye el nombre de Municipio Las Tejerías a la localidad, en reemplazo de la denominación de Municipio Santos Michelena.

De acuerdo con las palabras de la presidenta del Consejo Municipal, Heidi Mora, el acuerdo constituye “un acto de profunda justicia histórica y de reconocimiento a nuestra identidad… Es un proceso que no nació de la improvisación, sino del sentimiento más puro de pertenencia de cada habitante de la localidad”, explicó.

Asimismo, dijo que la iniciativa popular fue respaldada por asambleas realizadas en 43 comunidades del municipio, cuyas actas manifiestan el “respaldo absoluto” del pueblo a ser reconocido como “Municipio Las Tejerías” y con ello, rescatar el acervo histórico, cultural y social de la ciudad, para así consolidar la memoria colectiva.

Por su parte, el concejal de la fracción de oposición, Roger Pérez, destacó que con el cambio de denominación se hace historia no sólo en la jurisdicción, sino en la entidad, “nosotros estamos haciendo historia, al reconocer el clamor popular y convertirnos en el Municipio Las Tejerías”, aseveró.

El resto de los concejales que integran el Poder Legislativo local también aprobó el paso que se da para iniciar el proceso de reforma de la Ley de División Político -Territorial del estado Aragua, acorde con los requerimientos exigidos por el Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua.

De igual forma, el Concejo Municipal también exaltó el trabajo realizado por los 32 tejerieños que integran la Comisión para la Investigación, la Memoria, el Patrimonio y el Acervo Histórico – Cultural de Las Tejerías, en virtud de honrar la raíz viva del pueblo.

Es preciso mencionar que, tomando en consideración los antecedentes históricos, los fundamentos toponímicos y la voluntad manifiesta del pueblo, se realiza la restitución del topónimo originario “Las Tejerías”, conservando la capital en la ciudad de Las Tejerías y su parroquia Tiara; lo que permitirá armonizar la denominación jurídica con la identidad cultural e histórica del territorio, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la memoria colectiva de sus habitantes.

PRENSA ALCALDÍA DE TEJERÍAS

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