Concejo Municipal de Mariño otorgó Orden San José Gregorio Hernández a profesionales de medicina

CIUDAD MCY.- En un acto cargado de emotividad y reconocimiento a la vocación de servicio, el Concejo Municipal de Santiago Mariño llevó a cabo una sesión solemne para la entrega de la Orden San José Gregorio Hernández.

Esta distinción fue conferida a médicos y médicas de la jurisdicción, cuya labor ha sido fundamental para garantizar el derecho a la salud y el bienestar del pueblo mariñense.

La actividad contó con la presencia del presidente de la cámara municipal, Luis Vivas, junto a los concejales y concejalas de la entidad, quienes destacaron el compromiso ético y la entrega humanista de los profesionales de la salud que hacen vida en las distintas parroquias de Turmero.

GESTIÓN ARTICULADA POR LA SALUD

Durante el evento, se resaltó que estos logros en materia sanitaria son posibles gracias al trabajo conjunto que se realiza de la mano de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, cuyo enfoque en el fortalecimiento del sistema público de salud ha permitido optimizar la atención.

Esta articulación entre el Gobierno regional y municipal ha sido clave para el despliegue de políticas que priorizan la vida y la prevención en las comunidades.

Los galardonados fueron reconocidos por su desempeño en diversas áreas, siguiendo el legado del «Médico de los Pobres».

Al finalizar el acto, el cuerpo edilicio reafirmó su compromiso de continuar legislando para fortalecer el sistema de salud municipal.

Por su parte, los médicos condecorados expresaron su gratitud, renovando su juramento de servicio y su disposición para seguir trabajando de la mano con el Poder Popular para asegurar una atención de calidad, gratuita y humana en todo el municipio Santiago Mariño.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA