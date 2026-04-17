Fortalecen programa de alimentación escolar en Urdaneta con dotación de línea blanca

CIUDAD MCY.-En el marco del compromiso con la seguridad alimentaria y el bienestar de la población estudiantil, el municipio Rafael Guillermo Urdaneta recibió una importante dotación de equipos de refrigeración y cocción, destinados a optimizar el funcionamiento de los comedores escolares en las zonas rurales de la jurisdicción.

​La jornada, liderada por el alcalde Julio Melo, se centró en la Escuela Básica Estadal «El Totumo» y la U.E.N. «El Medano».

Durante la actividad, se hizo entrega formal de una cocina industrial y un congelador de última generación, para el almacenamiento y preparación de los alimentos que reciben diariamente los niños y niñas en estos espacios educativos.

​»Estamos trabajando, caminando y evaluando cada comunidad. Gracias a las políticas del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora Joana Sánchez, hoy traemos soluciones concretas que fortalecen el Programa de Alimentación Escolar (PAE)», destacó la autoridad municipal, tras un recorrido por ambas instalaciones educativas.

Por su parte, el personal docente, obrero y las madres procesadoras del CNAE (Corporación Nacional de Alimentación Escolar) manifestaron su satisfacción por este aporte, el cual no solo facilita las labores diarias en la cocina, sino que asegura que los estudiantes cuenten con un servicio de comedor digno y eficiente.

Cabe resaltar que, ​esta entrega forma parte de un plan progresivo de recuperación y equipamiento de las instituciones educativas que lleva adelante el ejecutivo municipal bajo la premisa de «Urdaneta Avanza», de la mano de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, para elevar la calidad de vida de los urdenatenses, garantizar el derecho a la educación en condiciones óptimas y atender de manera directa las necesidades de los caseríos y fortaleciendo la infraestructura social municipal.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

FOTOS: CORTESÍA